Глава Химок проверил качество содержания домов в микрорайоне Левобережный

Дом № 15 на Совхозной улице уже готов к зиме. Специалисты запустили индивидуальный тепловой пункт, очистили теплообменник и фильтры, установили современное оборудование. Стандартные процедуры пройдут и в других домах микрорайона.

«Обход и проверку жилого фонда проводим вместе с химчанами. Они озвучивают просьбы, пожелания, предложения, задают вопросы. Для нас важно, чтобы все заявленные работы были выполнены в срок и без нареканий со стороны жителей», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Отметим, что к осеннее-зимнему сезону в Химках подготовят свыше 1440 жилых домов. Специалисты проведут проверки и наметят необходимые работы: обновят оборудование, заменят или отремонтируют котлы. Также подготовят 38 центральных тепловых пунктов и 17 котельных, заменят линии теплосети по 82 адресам.

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