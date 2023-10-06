Глава Химок поздравил выдающихся педагогов округа с Днем учителя

Читайте нас в:

Дмитрий Волошин поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив их вклад в подготовку детей к поступлению в университеты. Он обсудил с педагогами актуальные вопросы сферы образования и привлечение в округ молодых специалистов.

«Я рад, что мы собрались здесь, чтобы отметить этот праздник вместе с вами - педагогами по призванию, людьми с открытым сердцем и доброй душой. Вы не просто передаете знания, а помогаете ученикам развивать таланты, формировать характер и верные жизненные ориентиры», - сказал Дмитрий Волошин.

Сегодня в Химках работают свыше трех тысяч преподавателей, учителей и наставников в школах, колледжах и вузах округа. За последние три года в школы округа трудоустроили 149 молодых педагогов. Напомним, что при устройстве на работу молодым учителям выплачивают 150 тысяч рублей в качестве меры поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя лучшим педагогам региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».