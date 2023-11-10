Глава Химок поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Работников и ветеранов органов внутренних дел поздравили с профессиональным праздником. Слова признательности им выразил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В системе органов внутренних дел трудятся решительные люди с твердым характером. День и ночь они стойко несут свою службу, борясь с преступностью и обеспечивая спокойствие и порядок на улицах города. На своем посту они ежедневно оказывают помощь нашим гражданам», - отметил Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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