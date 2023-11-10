10 ноября 2023, 16:11

Глава Химок поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Каждый год к празднику в Химках проводятся концерты и другие мероприятия.

Работников и ветеранов органов внутренних дел поздравили с профессиональным праздником. Слова признательности им выразил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В системе органов внутренних дел трудятся решительные люди с твердым характером. День и ночь они стойко несут свою службу, борясь с преступностью и обеспечивая спокойствие и порядок на улицах города. На своем посту они ежедневно оказывают помощь нашим гражданам», - отметил Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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Химки Полиция
10 ноября 2023, 16:26
Рентгеновский маммограф установят в больнице в Егорьевске
ГБУЗ Московской области «Егорьевская больница».
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Закупку на поставку автоматизированного рентгеномаммографического аппарата объявили в больнице в Егорьевске. Соответствующее извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

В медучреждение поставят не только рентгеновский маммограф, но и специальный штатив, излучатель, цифровой приемник изображения и другое необходимое оборудование. Прием заявок завершится 17 ноября 2023 года. Начальная цена контракта составляет 15,9 миллиона рублей.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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Больницы Егорьевск
10 ноября 2023, 16:23
Проверка качества питания прошла в школе № 5 в Солнечногорске
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Качество питания проверили в школе № 5 в Солнечногорске в рамках проекта «Родительский контроль». Меню в столовой оказалось достаточно разнообразным, а блюда — вкусными и полезными.

Проект «Родительский контроль» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь родители могут прийти в школьную столовую и лично проверить, чем питается их ребенок.

Вместе с родителями учеников школы № 5 качество питания оценил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«В этом образовательном учреждении учится 915 ребят, и школьная столовая - одно из любимых мест. Кормят тут действительно вкусно. Штат квалифицированных поваров обеспечивает детей горячими завтраками, обедами и полдниками», - сказал Кирилл Типографщик.

Он добавил, что все готовится из качественных продуктов, а питание организовано с учетом особенностей детского организма: быстрого роста и обмена веществ, подвижности и повышенных нагрузок.

Чтобы стать участником проекта «Родительский контроль», нужно записаться на дегустацию школьного меню по телефону, указанному на школьном сайте, или обратиться к классному руководителю.

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Школы Солнечногорск
10 ноября 2023, 16:20
Глава общественной приемной бизнес-омбудсмена и прокурор встретятся с предпринимателями в Раменском
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Совместный прием городского прокурора и руководителя Общественной приемной бизнес-омбудсмена с предпринимателями пройдет в Раменском 14 ноября. На нем рассмотрят обращения по поводу неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов и других ведомств.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена, на приеме рассмотрят обращения, связанные с неправомерными действиями или бездействием правоохранительных органов, администрации, региональных операторов по вывозу отходов и других организаций.

Записаться на встречу можно по телефону 7(926)242-16-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Раменское Поддержка предпринимателей в Московской области
10 ноября 2023, 16:17
Мособлдума дала старт юбилейному всероссийскому экологическому диктанту
Unsplash
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Московская областная дума дала старт всероссийскому экологическому диктанту. Он проводится в пятый раз, а его цель — повышение уровня экологической грамотности среди жителей Подмосковья.

Диктант проходит в онлайн- и офлайн-формате. Все участники должны ответить на вопросы о правилах обращения с отходами, охране окружающей среды и многие другие. Церемонию открыл председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Старт экодиктанта - это праздник для всех неравнодушных к экологии людей. <…> Согласно опросу, только 17% россиян хорошо информированы об экологических проблемах», - указал Александр Двойных.

Он подчеркнул, что столь низкий процент говорит о необходимости повышения уровня осведомленности населения. Для этого необходимо проводить в школах специальные уроки и широко освещать проблему в СМИ.

Первый заместитель председателя Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов отметил, что Подмосковье уделяет большое внимание экологической повестке.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель также поприветствовала участников диктанта. Она обратила отдельное внимание, что дети, задействованные в экологических акциях и проектах, меняются внутренне. Об этом сообщили их родители.

«Такие мероприятия проводятся не для галочки, они действительно направлены на экологическое просвещение», - добавила Татьяна Гигель.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Пушкарев также отметил важность проведения мероприятия.

«Закладывая основы молодым ребятам, мы формируем дальнейшую экологическую повестку», - добавил Владимир Пушкарев.

Сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета Комитета Совета Федерации Наталья Соколова рассказала, что в диктанте принимают участие все российские регионы. За минувшие несколько лет количество участников возросло на несколько миллионов человек.

Отметим, что в диктанте представлено 12 тем, такие как лес, отходы, климат, флора и фауна, зеленые финансы и другие. Участники должны ответить на 25 вопросов. Итоги подведут до 26 ноября, а все принявшие участие получат сертификаты. Те, кому удастся набрать больше 16 баллов, получат дипломы победителей третьей, второй и первой степени. Самые лучшие будут приглашены на награждение в Совет Федерации.

Все желающие принять участие в экодиктанте могут подать заявки на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Экология

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