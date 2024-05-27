Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с жителями ЖК «Маяк»

Жители предложили высадить деревья у школы на улице Юннатов и привести в порядок набережную: заменить плитку и ограждения, поставить лавочки и скамьи.

«Вместе с жителями прошлись по территории, обсудили, что можем улучшить. Приведем в порядок набережную и запланируем дополнительное озеленение на улице Юннатов», - пообещал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Территорию набережной благоустроят до конца летнего сезона.

«Мы с соседями любим место, где живем. Поэтому нам не безразлична территория, где проводим время мы и наши дети. Участие в озеленении примем с удовольствием всем нашим двором», - отметила химчанка Наталия Поправко.

Также жители пожаловались на перебои в работе канализационной системы. Были проведены работы по замене насосов и монтажу расширительной камеры с фильтрационными сетками. Специалисты «ХимСпаса» расчистили залив близ жилого комплекса.

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