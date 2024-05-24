24 мая 2024, 18:37

Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с жителями «Новогорск парка»

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Дмитрий Волошин провел прием на выездной администрации в школе № 14 в Новых Химках. Жильцы ЖК «Новогорск парк» обратились к нему с острым жилищным вопросом.

Жители «Новогорск парка» пожаловались главе округа на перебои с водой. Проблема связана с ошибкой застройщика при проектировании.

«Создали штаб, провели работы, которые позволили нам наладить подачу воды. Но это временные меры. Уже завтра приступаем к масштабным работам по модернизации системы водоснабжения. Построим отдельный водорегулирующий узел, который обеспечит нормативные параметры водоснабжения на всех этажах ЖК», - пообещал Дмитрий Волошин.

Окончательно вопрос решат к середине июля - завершат модернизацию системы водоснабжения.

«Администрация откликнулась на наш запрос. Сейчас проблем с водой нет, будем надеяться, что в дальнейшем все будет хорошо. Глава Химок взял ситуацию на личный контроль. Администрация открыта для всех наших вопросов, что немаловажно», - поделился химчанин Александр Ружин.

Жители рассказали о перебоях и в работе канализации. Посторонние предметы, попавшие в трубы, вызвали засоры. Специалисты заменят насосы и электрооборудование, поставят решетки для сбора мусора. Модернизацию завершат в течение двух месяцев.

Напомним, что с начала года уже провели 20 выездных администраций. Помощь получили более тысячи жителей. Следующую выездную администрацию проведут в Левобережном, в школе № 29.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Работа Мусор
24 мая 2024, 18:39
Дмитровские СНТ перейдут на оплату вывоза ТКО по нормативу
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На собрании председателей садовых товариществ Дмитровского городского округа обсудили изменения в законодательстве, регулирующем оплату вывоза твердых коммунальных отходов. Также присутствовали представители «Сергиево-Посадский региональный оператор», которые разъяснили порядок расчета норматива, график вывоза мусора и сообщили о необходимости заключения дополнительного соглашения к договору на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С 1 мая 2023 года вывоз мусора из садовых товариществ в Московской области осуществляется по нормативу - 1,48 кубометров с участка в год. Это изменение вызвано необходимостью повышения эффективности системы обращения с твердыми коммунальными отходами и предотвращения появления несанкционированных свалок.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева подчеркнула, что оплата за вывоз отходов для дачников невелика - чуть более 100 рублей в месяц. Однако эта мера позволит не только безопасно утилизировать отходы, но и избежать появления несанкционированных мусорных свалок.

В ходе обсуждения генеральный директор «Сергиево-Посадский региональный оператор» Оксана Ероханова ответила на все интересующие жителей вопросы. Она отметила, что оператор будет вывозить мусор по графику, согласованному с жителями каждого садового товарищества. Председатели товариществ были проинформированы, что для заключения дополнительного соглашения им необходимо обратиться в региональный оператор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Мусор
24 мая 2024, 18:37
Глава Химок поздравил выпускников лицея №15 с последним звонком
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с последним звонком выпускников лицея №15. Из стен учреждения в этом году вышли 50 одиннадцатиклассников.

Свыше 340 учеников стали победителями и призёрами олимпиад различного уровня. Двадцать из них – выпускники этого года.

«Молодые, красивые, перспективные - будущее региона и страны. Уверен, что воспоминания о первой пятерке, любимых учителях, настоящей искренней дружбе вы пронесете через всю жизнь. Удачи на экзаменах! Вы - наша надежда и опора в будущем», - обратился к выпускникам Дмитрий Волошин.

Лицей №15 входит в топ лучших школ Московской области по итогам рейтинга по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление». На базе школы реализуют уникальные образовательные проекты.

«Надеемся, что выпускники, которые готовы получить медали, подтвердят качество знаний на экзаменах. В этом году - это почти 20 ребят. Двое уже сдали госэкзамены досрочно. В их копилке золотая и серебряная медали. Гордимся нашими выпускниками», - сказала директор лицея №15 Светлана Моисеенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал срок открытия школы № 7 в Дзержинском.

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Школы Химки Экзамены
24 мая 2024, 18:32
Минжилполитики Подмосковья поведет день открытых дверей 30 мая
Министерство жилищной политики Московской области
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Министерство жилищной политики Московской области проведет день открытых дверей 30 мая. Чтобы принять в мероприятии участие, необходимо подать заявку по телефону: 8 (498) 602-16-00, добавочные 47643, 47613.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции и телефонной связи. Участники узнают, как получать компенсации от действий мошенников: двойных продаж, самостроев без разрешения на строительство, ликвидации застройщиков.

Люди смогут вернуть потраченные деньги, получив денежные компенсации. При этом малоимущие граждане получат компенсации по рыночной стоимости жилья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Химки Экзамены
24 мая 2024, 18:06
Движение транспорта ограничат в Долгопрудном 26 мая на время велопарада
Unsplash
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Движение транспорта временно ограничат в Долгопрудном в связи с проведением велопарада 26 мая. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение будет ограничено с 11:00 до окончания мероприятия по маршруту движения колонны продолжительностью не более 30 минут. Ограничения будут действовать следующим образом: проспект Ракетостроителей - Лихачевский проспект - улица Новый бульвар - улица Дирижабельная - проспект Ракетостроителей.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать ПДД, а также планировать маршрут заранее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ПДД Долгопрудный

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