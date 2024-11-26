26 ноября 2024, 19:04

Глава Химок Дмитрий Волошин вручил 11 школьникам первые паспорта

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Юные жители городского округа Химки получили свои первые паспорта. Удостоверения личности 11 ребятам в торжественной обстановке вручил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Главный документ гражданина Российской Федерации единовременно получили 11 ребят.

«Вручать паспорта - это уже добрая традиция. Важный и ответственный момент, который должен остаться у ребят в памяти на всю жизнь. Пообщался с каждым - талантливые и энергичные, со своими целями и планами на будущее», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Торжественный и трогательный момент с 14-летними ребятами разделили их родители.

«Я хочу остаться здесь, помочь развитию города, развивать его дальше», - рассказал школьник Арсений.

Получить паспорт в торжественной обстановке может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».

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Паспорта Химки
26 ноября 2024, 19:14
Закон Мособлдумы о штрафах за нарушения правил о питомцах приняли в России
Unsplash
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Госдума приняла закон, разработанный Мособлдумой, вводящий административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. По словам председателя Комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергея Керселяна, федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» уже содержит требования к их содержанию, включая домашних питомцев.

В КоАП России прописана ответственность за нарушения в обращении с животными, но нормы для домашних животных отсутствовали.

«В 2021 году в Московской области была введена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Мособлдума предлагает распространить такую практику на всю территорию страны и установить федеральным законом ответственность за несоблюдение требований к содержанию именно домашних животных», - подчеркнул Керселян.

Член Комитета Госдумы Отари Аршба сообщил о трех поправках к законопроекту, две из которых были приняты. Одна носит технический характер, а вторая включает установление ответственности по статье 8.52 КоАП и повышение штрафов: для граждан - от 1,5 до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до 15 тысяч рублей, для юридических - от 15 до 30 тысяч рублей.

Штрафы Законы Животные Мособлдума
26 ноября 2024, 18:35
Андрей Воробьев: малый и средний бизнес составил четверть ВРП в Подмосковье
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Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта — 24,8%.

Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта - 24,8%.

«Для нас принципиально важна поддержка всех предпринимателей. Общий объем инвестиций региона за прошлый год - 1,6 триллиона рублей. А за 10 месяцев этого года на 52,5% выросло производство электрического оборудования», - отметил Андрей Воробьев.

Об этом он рассказал на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

Традиционно у региона был очень высокий потенциал: в советское время, например, Московская область получила три Ордена Ленина: два из них - за передовое сельское хозяйство.

«Технологичность, инновации всегда служили нам таким джокером, конкурентным преимуществом. Люди, работающие у нас городах, наукоградах, дают, безусловно, высокий результат», - добавил губернатор.

Статистика Андрей Воробьев Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 ноября 2024, 18:34
Врачебно-физкультурный диспансер в Химках переехал в здание поликлиники № 5
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В городском округе Химки врачебно-физкультурный диспансер со 2 декабря будет принимать пациентов в здании поликлиники № 5. Посетить медицинские кабинеты спортсмены смогут с 9:00 до 14:00.

Диспансер займет два этажа поликлиники. Принимать спортсменов там будут лучшие специалисты в области неврологии, кардиологии и травматологии.

«Переезд физкультурного диспансера - важный этап в улучшении качества его работы. Штат врачей полностью укомплектовали», - рассказал главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Чтобы попасть на прием, необходимо иметь при себе паспорт, выписку из амбулаторной карты и документ о месте регистрации. Также пациенту необходимо будет предоставить подтверждающий документ, что он обучается в спортивной организации Подмосковья.

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Спортсмены Химки
26 ноября 2024, 18:15
Литературный вечер в честь писателя Владимира Даля провели в Химках
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Поэтический вечер в честь 103-летия со дня рождения писателя, фольклориста, этнографа Владимира Даля организовали в Химках. Встреча прошла в театре «Наш дом».

Участие в мероприятии приняли жители округа, муниципальные депутаты и общественные деятели. Собравшимся рассказали историю жизни автора «Толкового словаря живого великорусского языка» и напомнили о его заслугах перед Родиной.

«Очень здорово, что о таких выдающихся людях не забывают. Спасибо большое организаторам за столь интересную лекцию!» - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Отметим, что администрация Химок особое внимание уделяет сохранению исторического наследия и воспитанию в молодежи идей патриотизма. Ежедневно в рамках общественной программы в округе организуют тематические мастер-классы, концерты, лекции, круглые столы, встречи с ветеранами и многое другое.

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Химки История Патриотизм

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