Глава Химок Дмитрий Волошин вручил 11 школьникам первые паспорта

Главный документ гражданина Российской Федерации единовременно получили 11 ребят.

«Вручать паспорта - это уже добрая традиция. Важный и ответственный момент, который должен остаться у ребят в памяти на всю жизнь. Пообщался с каждым - талантливые и энергичные, со своими целями и планами на будущее», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Торжественный и трогательный момент с 14-летними ребятами разделили их родители.

«Я хочу остаться здесь, помочь развитию города, развивать его дальше», - рассказал школьник Арсений.

Получить паспорт в торжественной обстановке может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».

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