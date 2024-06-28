28 июня 2024, 18:31

Глава Химок Дмитрий Волошин провел выездной прием жителей поселка Лунево

Администрация г.о Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел выездную встречу с жителями поселения Лунево. Вопросы, с которыми обратились химчане затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Всего было принято 76 обращений от местных жителей.

Житель деревни Паршино Владимир Агапов обратился с просьбой оборудовать новую площадку для мусорных контейнеров: самая близкая к дому находится аж в двух километрах. Сотрудники профильных подразделений администрации пообещали решить вопрос до 15 августа.

«Вопрос зафиксировали, ждем положительного решения. Выездная администрация - это актуально, потому что Луневское находится в отдалении от центральной части Химок и в таком формате мы можем, не выезжая за пределы района, решить вопросы», - сказал житель деревни Паршино Владимир Агапов.

Житель деревни Веревское Иван Шаргородский выразил недовольство по поводу частного забора, который блокирует проезд к пожарному пруду. Кроме того, он попросил включить поселение в программу социальной газификации.

«Забор демонтируют по распоряжению Дмитрия Владимировича. И главное - наша деревня будет газифицирована. Жители деревни довольны исходом встречи», - отметил житель деревни Веревское Иван Шаргородский.

«С начала года в Химках провели уже 25 выездных администраций. Специалисты профильных подразделений и ведомств приняли в работу свыше 1300 обращений жителей, большую часть из которых уже решили», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Следующая выездная администрация состоится 4 июля по адресу: Планерная, дом № 10, на базе школы № 19. Время проведения: с 16:00 до 20:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство Химки Социальная газификация
28 июня 2024, 19:46
Администрация Мытищ провела встречу на тему привлечения молодых специалистов
Пресс - служба Мытищи
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В администрации городского округа Мытищи прошла встреча с представителями Союза промышленников и предпринимателей. Основной темой обсуждения стало привлечение выпускников местных высших и средних специальных учебных заведений на работу в промышленные предприятия региона.

Председатель Союза промышленников Юрий Казанов подчеркнул значимость сотрудничества с образовательными учреждениями и отметил, что кадровая политика направлена на привлечение молодых специалистов, что станет ключом к развитию промышленности округа. Возможность заключения договоров с вузами и колледжами по подготовке кадров открывает новые перспективы для роста наших предприятий.

В рамках встречи представители Российского университета кооперации и Мытищинского колледжа рассказали о проводимой профориентационной работе и организации экскурсий на предприятия для студентов и их родителей.

Также обсудили другие важные инициативы, включая художественное оформление фонтана «Самовар» и издание детской книги «Сокровища Мытищ», написанной Татьяной Шаровой.

Напомним, что для получения дополнительной информации о целевом обучении можно обратиться на официальные сайты учебных заведений или лично посетить отдел организационно-кадрового обеспечения на улице Матросова, 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Работа Бизнес Студенты
28 июня 2024, 19:43
Медицинский форум «Здоровая семья — здоровая Россия!» провели в Клину
https://nikid.ru/sotrudniki-niki-detstva-prinyali-uchas-7/
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Сотрудники НИКИ детства приняли участие в работе форума «Здоровая семья — здоровая Россия!». Мероприятие организовало Клинское региональное отделение «Союза женщин России».

Директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и заведующая учебным центром НИКИ детства Екатерина Паснова рассказали коллегам, как избежать мобильной зависимости у детей.

По словам Одинаевой, на форуме подняли множество интересных и актуальных тем.

«Факторы риска в жизни женщины и их модификация, психологические причины и методы работы со стрессом, секреты здорового веса, профилактика онкологических заболеваний у женщин», - рассказала Одинаева.

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Врачи Работа Медицина
28 июня 2024, 19:32
Систему теплоснабжения улучшат еще по 11 адресам в Химках
Администрация г.о Химки
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Многоквартирные дома продолжают подготавливать к отопительному сезону в Химках. Коммунальные службы и управляющие компании на предстоящей неделе проведут ремонт по 11 адресам в различных микрорайонах.

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» подготовят и заменят ветхие участки теплосетей.

«Ремонтно-восстановительные работы будут проведены на четырех котельных, а также на пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты проведут замену запорной арматуры, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей. Такие меры позволят улучшить качество подачи теплоснабжения в 178 домах, в которых проживает более 80 тысяч химчан», - отметил Сергей Чубаров.

Этим летом компания «Мосэнерго» осуществляет уже второй этап своей инвестиционной программы. Работы выполнят на 38 центральных тепловых пунктах и 17 котельных, все заменят 82 участка теплосетей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки Отопление
28 июня 2024, 19:31
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 28 июля достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс 28 июля. В этот пятничный вечер пробки достигли шести баллов.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к предельной осторожности за рулем - соблюдать дистанцию и скоростной режим и не совершать опасных резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Водители

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