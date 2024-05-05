Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жителей с Пасхой

В ночь на 5 мая тысячи жителей собрались в храмах Химок на пасхальные богослужения, которые продолжились крестным ходом и праздничной литургией. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил жителей и священнослужителей с одним из самых важных дней для православных верующих.

«Поздравляю православных верующих с праздником Пасхи - Светлым Христовым Воскресением! Этот день наполняет сердца самыми добрыми и искренними чувствами. Напоминает о том, насколько важно заботиться о близких, быть милосердными и помогать друг другу. Семейного благополучия, мира, добра и крепкого здоровья», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Накануне в Великую субботу все храмы и церкви Химок открыли двери для жителей и гостей города, чтобы провести традиционный ритуал - освятить пасху и куличи. Верующие смогли это сделать до 20:00. А уже в 23.00 стартовали пасхальные службы. Они прошли во всех храмах городского округа.

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