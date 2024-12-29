29 декабря 2024, 16:42

Глава Химок Дмитрий Волошин наградил самых активных жителей округа

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Руководитель муниципалитета Дмитрий Волошин поздравил с наступающими праздниками выдающихся жителей Химок и отметил их заслуги в уходящем году. Среди награжденных были волонтеры, активисты, сотрудники предприятий, участники специальной военной операции и их родные.

Почетную грамоту получил заслуженный летчик-испытатель России, полковник военно-воздушных сил Аркадий Газарян. Он управлял самолетом свыше 24 тысячи раз с 1969 года. Аркадий и сегодня продолжает патриотическую деятельность: проводит уроки истории в школах и прививает молодежи любовь к Родине и уважение к подвигам героев.

«Химки - это люди. Именно они задают ритм жизни и атмосферу города, в котором живут, работают и растят детей. В конце года не только подводим итоги, но и чествуем лучших», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Всего наградами и почетным званием «Заслуженный работник промышленности Московской области» отметили 21 специалиста различных сфер развития округа.

Награды Химки
29 декабря 2024, 16:39
Новым председателем Общественной палаты Можайска избрали Ивана Морозова
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Обновленный состав Общественной палаты Можайского округа включит в себя 30 человек. Председателя уже выбрали, им стал Иван Морозов.

Собравшихся членов Общественной палаты поприветствовали глава Можайска Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева.

«Новый состав включает в себя активных граждан нашего муниципалитета. Именно эти люди станут проводниками общественных идей и гражданских инициатив, будут осуществлять контроль за важными сферами жизни», - подчеркнул Денис Мордвинцев.

На заседании избрали нового председателя, Ивана Морозова, который занимается общественной работой как староста деревни Красноиншино. Благодаря инициативе Ивана деревню газифицировали и провели там интернет.

В состав Общественной палаты вошли пять комиссий: по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, по здравоохранению и социальной политике, по патриотическому воспитанию и работе с молодежью, по экономическому развитию и предпринимательству, а также по противодействию коррупции и экологии. На мероприятии избрали их председателей.

Ознакомиться с составом Общественной палаты можно на сайте администрации Можайского округа.

Можайск
29 декабря 2024, 16:09
Глава Можайска вручил новогодний подарок ветерану Отечественной войны
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С подарочным набором к ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Савченковой приехал глава округа Денис Мордвинцев. Уже через две недели жительница Можайска отметит юбилей 100 лет.

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев поздравил Татьяну Савченкову с Новым годом и вручил ей подарок.

«Наши ветераны - наша гордость! Мне приятно, что в эти предновогодние дня я имею возможность передать вам пожелания здоровья и долгих лет жизни от всех можайцев», - сказал он.

Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Савченкова с 1942 года до Дня Победы, а также еще три последующих года была бойцом 1-го отряда военизированной охраны Западной железной дороги. Она охраняла военный завод в районе Белорусского вокзала и его территорию, проверяла вагоны, груженые техникой и боеприпасами. А после войны Татьяна Савченкова много лет трудилась в токарном цеху Бородинской фабрики культтоваров.

Ветераны ВОВ Новый год Можайск
29 декабря 2024, 15:52
Более 350 писем отправили из Подольска в Великий Устюг Деду Морозу
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Юные жители Подольска отправили свыше 350 писем с желаниями в Великий Устюг Деду Морозу. Послания принимали в резиденции сказочного волшебника с 14 декабря.

Письма Деду Морозу от маленьких жителей Подольска 25 декабря упаковали в брендированную коробку «Зима в Подмосковье» и передали сотрудникам Министерства культуры и туризма Московской области. Общий сбор посланий со всего региона организовали в парке Мира в Мытищах. Письма отравят в Великий Устюг Деду Морозу. Главный волшебник страны выберет по несколько посланий из каждого округа и исполнит желания ребят.

В резиденции Деда Мороза, которая находится в парке имени Виктора Талалихина, детей ждала развлекательная программа. Юные жители Подольска участвовали в интерактивных мероприятиях, читали стихи сказочному волшебнику и получали за это сладкие призы. Гости парка также смоли присоединиться к творческому мастер-классу и сделать своими руками новогодние игрушки и украшения.

Праздники Подольск Новый год
29 декабря 2024, 15:32
Школьница из Подольска стала призером международного конкурса рисунка
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Воспитанница образцовой студии «Колорит» Дворца культуры «Октябрь» в Подольске Анна Рылова стала призером международного конкурса рисунка «Мы — дети космоса». В нем приняли участие 2400 ребят из различных регионов России и зарубежных стран.

Заключительный этап международного конкурса рисунка проходил в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели. Жюри Российской академии художеств высоко оценило работу Анны Рыловой «Танец Вселенной, или зарождение новой звезды». Жительница Подольска стала лучшей в номинации «Любовь - гармония души и Космоса», девушке вручили диплом победителя третьей степени среди участниц 13-14 лет.

Отметим, что в состав передвижных выставок конкурса, которые проходят в России и Белоруссии, включат всего 45 лучших работ. Творческое мероприятие организовали при поддержке Российской Академии художеств, международного центра Рерихов, благотворительного фонда Елены Ивановны Рерих, международного Союза педагогов-художников.

Подольск Выставки Художники конкурсы

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