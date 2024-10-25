Глава городского округа Пушкинский провел встречу с жителями Ивантеевки

На встречу пришли 25 человек. На каждый вопрос, с которым обратились жители, был получен ответ. На мероприятии поднимались темы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дворовых территорий, образования и ремонта дорог. Один из жителей обратился с просьбой об установке во дворе игрового комплекса.

«На предприятии трудится много жителей Ивантеевки. Благодарю за диалог, открытость и готовность обсуждать проблемы округа», - отметил Максим Красноцветов.

Жители города положительно оценили такой удобный формат взаимодействия с властями. «Главное, что я смогла задать свой вопрос и получить ответ на него из первых уст», - рассказала участница встречи Мария Царева.

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