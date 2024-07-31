Глава городского округа Котельники поздравил труженицу тыла с 95-летием

Детство Нины Павловны пришлось на годы войны. В юном возрасте она потеряла семью, но помогала раненым в госпитале. После эвакуации в Ташкент жила в детском доме, а затем в любящей узбекской семье.

После войны Нину Новикову нашел отец. Вместе с ним они вернулись в Ленинград. Там сегодняшняя юбилярша вышла замуж, а после поехала с мужем-шахтером в Кемеровскую область. 30 лет Нина Павловна работала на кондитерской фабрике «Кузбасс». Она прошла путь от мастера до главного инженера.

В 2000 году Нина Новикова похоронила мужа. Затем переехала к дочери в Котельники. Сегодня о ней заботятся две дочери, пятеро внуков и двое правнуков.

Поздравил юбиляршу с праздником и глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Он пожелал ей крепкого здоровья, душевного тепла и радостных моментов в окружении любящей семьи.

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