Глава Фрязина встретился с жителями в формате «выездной» администрации

Подобный формат встречи администраций и жителей стал наиболее удобным: жители совмещают обсуждение вопросов и прогулку с детьми. Совместно с главой городского округа прием вели заместители, руководители профильных ведомств, представители социальных, коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.

«Наибольшей популярностью сегодня пользовались направления медицины, благоустройства, ЖКХ, имущества, безопасности и социальной защиты населения. Ко мне обратились ребята, которые всей душой болеют за спорт в Наукограде и хотят возродить взрослую городскую баскетбольную команду. Обязательно поддержим данную инициативу совместными силами администрации и Совета депутатов», - сказал глава Дмитрий Воробьев.

На встрече присутствовали заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, главный врач «Щелковской больницы» Николай Красиков и коллеги из обособленного подразделения. Они лично отработали каждый вопрос.

Горожанам разъяснили алгоритм действий в распространенных ситуациях. Вопросы взяты на контроль.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».