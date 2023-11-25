Глава Фрязина Воробьев поздравил женщин с Днем матери во дворце культуры «Исток»

Мамы из Фрязина успевают заботиться не только о своих детях, но и обо всех нуждающихся. В свободное время активные жительницы шьют одежду, плетут маскировочные сети, изготавливают обереги, собирают гуманитарную помощь для фронта. А сегодня, на встрече с главой Фрязина Дмитрием Воробьевым, обсуждали вопросы, которые касаются развития наукограда.

«Естественно мамочек интересует вопрос, как у нас развивается все, что связано с детской средой, с доступной средой. Мы обсудили вопросы, в том числе и МФЦ, возможность предоставления услуг на пенсию. И обсудили вопросы нашего школьного и дошкольного образования», - указал Дмитрий Воробьев.

Также Дмитрий Воробьев поздравил мам Фрязина и вручил благодарственные письма активисткам. Это мамы, которые помимо всех своих семейных забот успевают реализовывать социально-значимые проекты на территории округа, поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Он поблагодарил их за активную жизненную позицию и вклад, который они вносят в развитие благотворительности в городском округе Фрязино.

«День матери - это самый главный праздник в жизни любого человека. Потому что Мама - это то слово, которое мы произносим первый раз в жизни и то, что нас сопровождает на жизненном пути. Поэтому ничего важнее мамы в жизни нет. И естественно, отдать честь и поклониться нашим матерям наша обязанность», - обратился к собравшимся Дмитрий Воробьев.

Для гостей вечера и для мам выступили творческие коллективы, а также воспитанники детских садов города. Лучшие городские танцевальные студии подготовили большую и разнообразную концертную программу.

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