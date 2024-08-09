09 августа 2024, 09:46

Глава Фрязина проверил качество содержания сквера «Сказка» и дворов округа

Телеканал «360»
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев совместно с профильными службами провел обход территорий наукограда. Он проверил качество содержания дворов и сквера «Сказка».

В сквере «Сказка» в Фрязине есть все для отдыха. Однако с недавнего времени жители стали жаловаться на плохое содержание этой территории: мусор не убирают, тропинки не подметают.

«Определили, что МБУ „Городское хозяйство“ будет соблюдать график уборки данной территории. Контракт разыгран. Подрядчик у нас выходит на следующей неделе. До этого мы своими силами этот вопрос закроем», - отметил Воробьев.

Затем комиссия осмотрела дворовые территории. Особое внимание - покосу травы, уборке веток после опиловки деревьев и несанкционированным гаражам.

«Гаражи поставили еще в советское время. Как мы выяснили, уже и собственников нет, а гаражи стоят вплотную к забору детского сада. Мы запланировали демонтаж этих гаражей», - отметил глава округа.

Последней точкой обхода стала Советская улица. Здесь полностью завершен ремонт дороги и обустройство тротуаров. Работы провели в рамках программы «Дороги Подмосковья».

Отметим, что Дмитрий Воробьев вместе с руководством МБУ «Городское хозяйство» и представителями управляющих организаций еженедельно проводит внеплановую проверку тех адресов, по которым чаще всего приходят обращения от жителей.

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Благоустройство Фрязино
09 августа 2024, 10:25
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 9 августа
Медиасток.рф
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Свыше 972 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 9 августа. Это на 1,8% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оцнеили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Боровском, Щелковском, Минском, Каширском, Киевском, Носовихинском и Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе А-105.

Водителей призвали быть внимательными и предупредили о возможном дожде и ветре. В таких условиях не следует парковать машины у шатких конструкций и под деревьями.

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Пробки Дороги
09 августа 2024, 10:16
Многодетным семьям из Химок напомнили о компенсации за школьную форму
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Родители школьников из Химок смогут получить льготы на покупку школьной формы. Такие меры направлены на поддержание многодетных семей.

Претендовать на льготные выплаты могут семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы получить компенсацию, родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие доход, а также чеки и квитанции о покупке формы.

Для оформления льгот нужно подать заявление в управление социальных коммуникаций администрации городского округа по адресу: улица Кирова, владение 24 - «Арена Химки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомним, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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Химки Семья Покупки
09 августа 2024, 10:11
Расписание некоторых электричек изменится в Подмосковье 16 августа
МТППК
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График движения некоторых пригородных поездов изменится в Подмосковье 16 августа. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Корректировки расписания вызваны проведением ремонтно-профилактических работ для обслуживания ж/д инфраструктуры. Изменения затронут электрички Ленинградского направления.

Пригородные поезда будут ходить по скорректированному расписанию на участках Москва - Тверь, Москва - Конаково, Москва - Клин и Москва - Подсолнечная. При этом, часть поездов отменят, а часть - проследует по укороченному маршруту.

Внимание пассажиров обращают на то, что с Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково 16 августа будет ходить дополнительный поезд. Ознакомиться с актуальным расписанием электричек можно на информационных стендах станций, а также на сайте РЖД.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Дороги Поезда
09 августа 2024, 09:56
Спортивную площадку в 4-м микрорайоне Егорьевска отремонтировали
Медиасток.рф
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Спортплощадка в 4-м микрорайоне Егорьевска была в плачевном состоянии. По просьбе жителей ее отремонтировали.

Площадку обновили на средства благотворительного фонда: сделали искусственное покрытие, установили новые ворота, стойки и сетки. Теперь дети и взрослые могут проводить свое время с пользой. Церемонию открытия посетили председатель совета депутатов Михаил Лавров и глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

«Хочется, чтобы дети дальше также продолжали заниматься спортом. Хочу пожелать им успехов и найти себя в жизни», - отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Егорьевск

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