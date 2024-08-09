Глава Фрязина проверил качество содержания сквера «Сказка» и дворов округа

В сквере «Сказка» в Фрязине есть все для отдыха. Однако с недавнего времени жители стали жаловаться на плохое содержание этой территории: мусор не убирают, тропинки не подметают.

«Определили, что МБУ „Городское хозяйство“ будет соблюдать график уборки данной территории. Контракт разыгран. Подрядчик у нас выходит на следующей неделе. До этого мы своими силами этот вопрос закроем», - отметил Воробьев.

Затем комиссия осмотрела дворовые территории. Особое внимание - покосу травы, уборке веток после опиловки деревьев и несанкционированным гаражам.

«Гаражи поставили еще в советское время. Как мы выяснили, уже и собственников нет, а гаражи стоят вплотную к забору детского сада. Мы запланировали демонтаж этих гаражей», - отметил глава округа.

Последней точкой обхода стала Советская улица. Здесь полностью завершен ремонт дороги и обустройство тротуаров. Работы провели в рамках программы «Дороги Подмосковья».

Отметим, что Дмитрий Воробьев вместе с руководством МБУ «Городское хозяйство» и представителями управляющих организаций еженедельно проводит внеплановую проверку тех адресов, по которым чаще всего приходят обращения от жителей.

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