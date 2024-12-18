Глава Фрязина провел встречу с жителями дома № 4 по улице 60 лет СССР

Жительница дома № 4 по улице 60 лет СССР во время приема граждан обратилась к главе городского округа с рядом вопросов. Дмитрий Воробьев принял решение обсудить эти проблемы непосредственно на месте.

Женщина пожаловалась на отсутствие поручней у пешеходных дорожек, которые расположены на территории соснового леса. Спуск под наклоном по тропинке зимой может быть небезопасным для пешеходов. Глава городского округа пообещал, что поручни будут сделаны в ближайшее время.

Жильцы дома также рассказали, что в подъездах часто собираются личности с пагубными привычками, в результате чего были отмечены случаи вандализма. Дмитрий Воробьев сообщил, что все поломки будут устранены управляющей компанией, а полиция и управление безопасности администрации примут меры по пресечению подобных инцидентов.