20 декабря 2024, 11:24

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев провел встречу с жителями

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Более 40 жителей Фрязина пришли на встречу с главой округа. Мероприятие в формате выездной администрации состоялось в местном лицее.

На встречу с жителями пришли глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, председатель Совета депутатов Елена Романова, муниципальные депутаты, профильные заместители главы и представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Большинство вопросов касалось тем жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в округе.

«Ко мне обратились жители частного сектора улиц Дачная и Матросова по вопросу загрязнения воздуха. По проблеме уже активно работаем со всеми профильными службами и Министерством экологии Московской области. Также фрязинцы обратили мое внимание на работу управляющей организации по адресам Полевой улице и улице 60 лет СССР. Призвал ее представителей к ответу и обязательно лично проверю исполнение поручений», - сказал Дмитрий Воробьев.

Отметим, что встречи в таком формате регулярно проходят в разных районах Фрязина. Этот способ коммуникации показал себя как эффективный метод решения проблем жителей.

ЖКХ Фрязино
20 декабря 2024, 12:04
Исторический максимум потребления электричества превысили в Москве и области
ОДУ Центра
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Новый исторический максимум потребления электричества в столице и области зафиксировали 19 декабря. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

В четверг, 19 декабря, зафиксировали новый рекорд потребления электричества - 19 883 МВт, что на 37 МВт больше предыдущего максимума от 18 января 2024 года.

По прогнозам энергетиков, этой зимой новый максимум может быть неоднократно превышен.

В Минэнерго Подмосковья отметили, что даже в условиях высокого потребления энергосистема региона функционирует стабильно, без крупных технологических нарушений, влияющих на системную надежность.

Электричество
20 декабря 2024, 11:59
Слет студенческой молодежи прошел в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Торжественное открытие мероприятия состоялось в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина». Слет собрал около 170 участников.

Организаторы - общественные объединения Подольска и комитет по делам молодежи администрации - подготовили для молодежи насыщенную двухдневную программу. Участников ждут разнообразные познавательные и творческие мероприятия, а также мастер-классы, где они будут обмениваться опытом и приобретать полезные навыки.

Слет станет важным этапом в жизни студенческой молодежи. Эта уникальная площадка откроет активным и целеустремленным молодым людям возможность для укрепления дружеских связей, саморазвития и обмена опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Подольск Молодежь Студенты
20 декабря 2024, 11:58
Школы Реутова присоединились к проекту «Музыка вместо звонков»
Медиасток.рф
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На перемену и на урок учеников образовательных учреждений Реутова теперь приглашает не обычный школьный звонок, а всемирно известные мелодии. Все потому, что школы муниципалитета поддержали всероссийскую инициативу.

К примеру, в учреждениях сейчас можно услышать мелодии Петра Чайковского из «Щелкунчика». Идею реализуют в рамках проекта «Музыка вместо звонков».

Инициативу запустило министерство просвещения России и всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Мелодии традиционно посвящают историческим датам и темам «Разговоров о важном» По словам школьников, музыка создает праздничное настроение.

Реутов Школьники
20 декабря 2024, 10:52
Новогодние сувениры начали изготавливать на фетровой фабрике в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Коллектив фабрики «Фетр» активно готовится к новогодним праздникам. Сотрудники предприятия приступили к изготовлению уникальных змеек — символов наступающего года.

На фабрике также делают экологичные новогодние елки из войлока, которые подойдут для украшения любого интерьера. Одним из самых востребованных видов продукции предприятия являются войлочные тапочки. Они не только теплые и комфортные, но и отличаются оригинальным дизайном. Такие тапочки с удовольствием приобретают покупатели в разных регионах России.

Кроме того, коллектив фабрики изготавливает из фетра и войлока разнообразные новогодние игрушки, как в традиционном стиле, так и в современном.

Старейшая фабрика муниципалитета является одним из немногих предприятий в России, которые выпускают изделия из войлока высокого качества.

Новый год Воскресенск

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