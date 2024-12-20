Глава Фрязина Дмитрий Воробьев провел встречу с жителями

На встречу с жителями пришли глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, председатель Совета депутатов Елена Романова, муниципальные депутаты, профильные заместители главы и представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Большинство вопросов касалось тем жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в округе.

«Ко мне обратились жители частного сектора улиц Дачная и Матросова по вопросу загрязнения воздуха. По проблеме уже активно работаем со всеми профильными службами и Министерством экологии Московской области. Также фрязинцы обратили мое внимание на работу управляющей организации по адресам Полевой улице и улице 60 лет СССР. Призвал ее представителей к ответу и обязательно лично проверю исполнение поручений», - сказал Дмитрий Воробьев.

Отметим, что встречи в таком формате регулярно проходят в разных районах Фрязина. Этот способ коммуникации показал себя как эффективный метод решения проблем жителей.