Глава фермы в Щелкове выступил на деловом форуме саммита БРИКС-2024

На форуме обсудили сотрудничество в различных сферах, включая сельское хозяйство и продовольственную безопасность. Также участники встречи рассмотрели инвестиционные перспективы в отечественное сельское хозяйство. Глава «Фермы Цветковых» установил партнерские связи с делегатами из Индии для дальнейшего сотрудничества.

По данным Министерства сельского хозяйства Московской области, хозяйство специализируется на молочном скотоводстве, имея 500 голов, 265 из которых - коровы. В прошлом году на ферме произвели свыше 2,1 тонны молока. В ассортименте молочная продукция, сыры, мясо и яйца, а для всех желающих хозяйство проводит экскурсии.