Глава Егорьевска наградил боксеров за победы в региональном турнире

В региональном турнире, проходившем в городе Вязники, спортсмены из Егорьевска выиграли восемь наград: золотую, серебряную и шесть бронзовых. Победителем стал Савелий Царский.

Встреча юных боксеров с главой округа в местном клубе началась с торжественного награждения призеров соревнований.

«Очень приятно, что столько у нас призеров. Все вы станете чемпионами, если будете трудиться, слушать тренера. Поэтому все у вас впереди, все в ваших руках, а мы рядом, поддержим», - пообещал ребятам Дмитрий Викулов.

Сейчас в клубе бокса занимаются около 90 любителей спорта - дети с девяти лет и взрослые без ограничения возраста. Тренировки проходят в отремонтированном зале. Глава округа посмотрел, как тренируются юные спортсмены, и пообещал подарить им боксерский мешок. Долго ждать не пришлось - подарок привезли сразу.

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