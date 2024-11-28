28 ноября 2024, 11:26

Глава Егорьевска наградил боксеров за победы в региональном турнире

Пресс-служба администрации г.о. Егорьевск
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Юные боксеры Егорьевска вернулись из Владимирской области с восемью медалями. Руководитель муниципалитета Дмитрий Викулов поздравил ребят с успехом.

В региональном турнире, проходившем в городе Вязники, спортсмены из Егорьевска выиграли восемь наград: золотую, серебряную и шесть бронзовых. Победителем стал Савелий Царский.

Встреча юных боксеров с главой округа в местном клубе началась с торжественного награждения призеров соревнований.

«Очень приятно, что столько у нас призеров. Все вы станете чемпионами, если будете трудиться, слушать тренера. Поэтому все у вас впереди, все в ваших руках, а мы рядом, поддержим», - пообещал ребятам Дмитрий Викулов.

Сейчас в клубе бокса занимаются около 90 любителей спорта - дети с девяти лет и взрослые без ограничения возраста. Тренировки проходят в отремонтированном зале. Глава округа посмотрел, как тренируются юные спортсмены, и пообещал подарить им боксерский мешок. Долго ждать не пришлось - подарок привезли сразу.

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Спортсмены Бокс Егорьевск
28 ноября 2024, 12:15
Новый путепровод построят у станции «Люберцы-1» в 2028 году
3D модель
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Администрация муниципалитета планирует решить проблему, связанную с тоннелем под железной дорогой на Волковской улице. Из-за ограничения по высоте там постоянно застревают грузовики, поэтому в округе приступили к проектированию путепровода над станцией «Люберцы-1». Строительство планируют завершить в 2028 году.

О строительстве нового путепровода сообщил глава Люберец Владимир Волков.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева работаем над решением одной из самых острых проблем Люберец - тоннелем под железной дорогой по улице Волковская. Этот прокол доставляет множество неудобств нашим жителям: построенная в начале прошлого века труба предназначалась для пропуска паводковых и ливневых вод. С развитием городской инфраструктуры в трубе организовали проезд автотранспорта. Тоннель имеет ограничение по высоте, из-за чего в нем часто застревают грузовики», - отметил Владимир Волков.

Новую дорогу построят на Проектированном проезде № 4037. Она соединит Инициативную улицу и Октябрьский проезд. На примыкании к нему обустроят одноуровневую кольцевую развязку. Длина четырехполосного сооружения составит 270 метров. Путепровод разгрузит движение на Комсомольском проспекте и станет альтернативой тоннелю.

Масштабный проект будут реализовывать поэтапно. Проектирование завершат в III квартале 2025 года, а строительство - в III квартале 2028 года.

Новая дорога свяжет северную и южную части Люберец, обеспечит дополнительный выезд на Октябрьский проспект и проезд в сторону Москвы и области.

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Люберцы Дороги
28 ноября 2024, 12:13
Атлет из Люберец вошел в комиссию по фиксации силовых рекордов России
Из личного архива С. Агаджаняна
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Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» из Люберец вошел в состав комиссии по регламентированию и фиксации силовых рекордов при аккредитованной Минспорта РФ Федерации силового экстрима России. Он станет заместителем президента организации и фактически будет контролировать всю работу.

Сергей Агаджанян пояснил, что Ассоциация российских силачей была самой авторитетной до 2018 года. Ею руководили самый титулованный атлет в отечественном силовом экстриме Михаил Кокляев и член правления, многолетний главный тренер российской сборной по силовому экстриму Василий Грищенко. Федерация силового экстрима России стала ее правопреемником в 2019 году.

«Впервые в мировой истории силовых видов спорта создается комиссия, которая с нового 2025 года будет регламентировать и фиксировать все силовые рекорды страны. Никогда ранее в России не было организации, которая с юридической, профессиональной и этической точки зрения имела бы право регламентировать и фиксировать рекорды в силовом экстриме и вообще все силовые шоу-рекорды, включая сценический экстрим», - отметил Агаджанян.

В комиссию войдут Михаил Кокляев и Василий Грищенко. Президент федерации силового экстрима России возглавит организацию юридически, а его заместитель Сергей Агаджанян будет курировать всю работу комиссии.

«Настало время поставить все точки в сфере силовых рекордов, которые на сегодня фиксируются всеми без разбора организациями, многие из которых вообще не имеют никакого отношения к силовому экстриму и силовым номерам. Уверен, что аккредитованной Минспорта РФ Федерации силового экстрима России это будет по силам», - подчеркнул глава попечительского совета Федерации силового экстрима Михаил Кокляев.

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Люберцы Рекорды Россия
28 ноября 2024, 12:11
Более 70 нарушений правил выброса мусора выявили в Одинцове в 2024 году
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Штрафы на сумму свыше 11,5 миллионов рублей выписали в Подмосковье за нарушение правил утилизации мусора в лесах с начала 2024 года. Одним из лидеров по нарушениям стал Одинцовский округ — здесь зафиксировали 73 случая. Значительное количество свалок также обнаружено в Орехово-Зуевском районе — 65 и в Можайском и Историческом городских округах — по 63 случая.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов сообщил, что благодаря систематическому патрулированию лесных массивов лесной охраной Комлесхоза было выявлено более 1000 случаев несанкционированных свалок мусора. Виновным в нарушении санитарных правил в лесах назначены административные штрафы на общую сумму 11 600 750 рублей.

Чтобы установить виновных, возбуждаются административные дела, проводятся расследования, а также направляются запросы в органы министерства внутренних дел. Стоит отметить, что в результате принятых мер 80% территорий, где были обнаружены мусорные свалки, уже очищены от отходов.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что, согласно статье 99 Лесного кодекса Российской Федерации, лица, нарушающие лесное законодательство, могут подвергаться административной и уголовной ответственности, в соответствии с федеральным законодательством. Кроме штрафов, предусмотрено возмещение ущерба, причиненного лесным массивам и природным объектам, находящимся на их территории.

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Штрафы Одинцово Природа
28 ноября 2024, 12:06
Праздник домашних животных для особенных детей прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Мероприятие провели в торговом центре «Июнь». Дети могли поучаствовать в интерактиве и поиграть с собаками.

Устроили праздник для старшего поколения, особенных детей и их семей в филиале «Активного долголетия», расположенном в торговом центре «Июнь». Помимо шоу дрессированных собак, где питомцы удивляли ловкими трюками и актерским мастерством, гостей развлекали песнями под гитару и дискотекой под ритмы, знакомые с детства.

Главная цель мероприятия была достигнута быстро - улыбки и радостные глаза ребят, которые с удовольствием участвовали в викторинах, танцевали и играли в интерактивные игры стали самой главной наградой для организаторов и родителей. Ведь это не просто развлечения, это возможность пообщаться со сверстниками, получить положительные эмоции, новый опыт и впечатления.

Дополнили веселую атмосферу выставка ярких картин, которые нарисовали особенные дети специально для Дня домашних животных, и сладкие подарки для участников и гостей праздника.

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Праздники Дети Мытищи Животные

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