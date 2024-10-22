Глава Дубны проверил установку нового оборудования в котельной поселка Большая Волга

Руководитель муниципалитета и депутат Московской областной думы Александр Орлов провели встречу с начальником котельной. На предприятии завершается монтаж каркаса для топочной части, экранные трубы и два барабана нового котла уже установили.

«Котлу более 50 лет, поэтому обратились к губернатору с предложением поддержать наш наукоград по объектам теплоснабжения», - рассказал Максим Тихомиров. Александр Орлов отметил, что глава Подмосковья Андрей Воробьев уделяет большое внимание работам, связанным с отопительным сезоном. «Мы тоже держим эти работы на особом контроле», - отметил парламентарий.

Все запланированные на 2004 год работы будут выполнены, заверил главы Дубны. Сборка котла закончится в декабре, после чего стартуют гидравлические испытания. Установка нового оборудования даст возможность автоматизировать работу котельной.

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