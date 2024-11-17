17 ноября 2024, 18:47

Глава Дубны проверил благоустройство Центральной улицы вместе с жителями

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Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провел выездной прием администрации на благоустроенной улице Центральной. Подрядчик начал реализацию первого этапа.

Встреча с жителями началась с вопросов про благоустройство дворов, где в следующем году планируют заменить асфальт, обустроить парковки, обновить освещение и детские площадки. Собственники попросили организовать движение транспорта. Все замечания приняли к сведению.

Также поступило множество вопросов про работу управляющих компаний, но одна из главных тем - благоустройство Центральной улицы. Работы не завершены, однако пешеходная зона уже открыта.

«Часто пишут и говорят, что есть замечания и дополнения, но сегодня шквал настоящих эмоций был связан с тем, что люди благодарили. Мы напомнили, что проект переходящий. В этом году мы начали реализацию, а в следующем году закончим все масштабные преобразования», - рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Максим Тихомиров осмотрел дворы и благоустроенную улицу. Он также пообщался с пешеходами и ответил на все вопросы.

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Дубна
17 ноября 2024, 18:53
Народный показ мод «Душа России» прошел в Подольске
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Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске состоялся показ мод под названием «Душа России», организованный подольским женским клубом «Жизнь женщин». Мероприятие собрало непрофессиональных моделей из различных сфер жизни, включая учителей, врачей, многодетных мам и пенсионеров, которые вышли на подиум в авторских нарядах.

Кульминацией показа стало объявление победителей в различных номинациях. В номинации «Душа показа» победила молодая мама Яна Щербакова, выбранная другими моделями-участницами. «Лицом показа» были признаны кадастровый инженер Ольга Переслегина и многодетная мама Юлия Коржова, согласно мнению дизайнеров и спонсоров.

Организатор проекта и основатель клуба «Жизнь женщин» Ирина Просянкина отметила, что весь проект - это коллаборация дизайнеров, стилистов, моделей и швей, которые объединились для создания народного показа.

В рамках программы также прошла ярмарка изделий ручной работы и мастер-классы для детей. Ребята имели возможность попробовать себя в роли дизайнеров, расписывая новогодние игрушки и имбирные пряники.

Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным, чтобы подчеркнуть красоту русской женщины и дать ей возможность почувствовать себя королевой - душой России.

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Подольск конкурсы
17 ноября 2024, 18:50
Конкурс IT-разработок для компаний экономической зоны начался в Дубне
ОЭЗ "Дубна"
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В Дубне начался шестой сезон хакатона «ЦифраZone|Технологическая модернизация». Более 120 человек представят разработки, которые внедрят на предприятиях в особой экономической зоне.

На хакатоне 52 команды создадут программные решения, сервисы и продукты для резидентов особой экономической зоны и компаний наукограда. Задания подготовили резиденты - НПП «Детектор» и «Клауд Ком», «Интеллектуальные решения» и «Флерова 11».

Участники должны справиться за две недели при поддержке наставников. Они будут решать кейсы от работодателей: разрабатывать генератор прямоугольных импульсов, создавать телеграм-бот для консультации граждан по Госуслугам, разрабатывать сайт рекомендаций на основе НЛП моделей типа Bert или LLM.

Исполняющий обязанности проректора университета «Дубна» Андрей Нечаевский выступил на открытии и отметил, что вуз поддерживает хакатон и считает его подходящей обучающей площадкой. Здесь ребята будут решать реальные проблемы работодателей.

Предварительная защита пройдет 27 ноября, а 28 - финал с награждением победителей. Каждая команда представит проект или прототип продукта по требованиям заказчика.

Отметим, с 2022 года проходит уже пятый хакатон в экономической зоне. В них приняли участие более 800 человек из разных городов России. Более 30 уникальных специалистов были приняты на работу в технологические компании Дубны.

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Дубна
17 ноября 2024, 18:50
Более 800 детей родились в больнице Дубны в 2024 году
Unsplash
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В родильном доме в Дубне с начала года на свет появились более 800 малышей. Учреждение — участник проекта «Стань мамой в Подмосковье».

В структуре родильного дома - индивидуальные родовые боксы, а на первом этаже - крытая галерея для посещения родственников. Для пациентов обустроили одноместные и двухместные палаты, оборудованные санузлом со всеми удобствами. Отделение оснащено ультразвуковым, рентгенологическим оборудованием, которое позволяет проводить диагностику на этапе беременности и сразу после родов.

В штате работают высококвалифицированные специалисты. Здесь рожают матери из разных округов Подмосковья, в том числе из Талдома, Дмитрова, Долгопрудного, Лобни и других. Также приезжают из других регионов.

Пациенты могут посещать школу «Будущие мамы», Дни открытых дверей. Специалисты расскажут о практике семейно-ориентированных, партнерских родов, грудном вскармливании и уходе за новорожденным, окажут психологическую консультацию, подготовят к родительству и умению поддерживать комфортное эмоциональное состояние в семье.

«Выбор роддома - это очень важное решение для будущих родителей. У нас есть все необходимое для безопасных и комфортных родов. Мы предоставляем возможность партнерских родов. У нас удобное расположение на севере Подмосковья. Нам доверяют. К своей работе подходим ответственно и с заботой к здоровью каждой женщины и ее малыша», - поделилась заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Яхина.

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Роддома Больницы Дубна
17 ноября 2024, 18:47
Подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы началась в Дубне
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В Доме ветеранов собрались труженики тыла, жители блокадного Ленинграда. Их пригласили на одно из первых мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

Труженица тыла Нина Дьячкова рассказала, что работала уже с 14 лет, потому что началась война.

«За всю эту жизнь военную я пилила дрова, в общем, что только не делала, лишь бы была наша победа. Забывать о войне никогда нельзя. Также нельзя забывать о друзьях, родине и семье», - сказала труженица тыла, жительница Дубны Нина Дьячкова.

Ветераны в Дубне уже начали подготовку к празднованию 80-летия Победы. Планируется большая программа.

«Мы задействуем все площадки: дворцы культуры, школы, библиотеки, университет, конечно, городской совет», - отметила председатель Совета ветеранов городского округа Дубна Наталья Шувикова.

В Совете ветеранов обсудили работу с жителями, кого коснулась Великая Отечественная война, и планы празднования.

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Дубна Великая Отечественная война

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