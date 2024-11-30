Глава Дубны провел выездной прием на производстве устройств для автомобилей

Завод НТЦ «Техиндустрия» - ведущий производитель демпферов и демпфирующих комплексов, которые по характеристикам превосходят российские и зарубежные аналоги. Они помогают увеличить срок службы автомобиля благодаря снижению нагрузки за счет погашения вибраций и ударов.

« Наша продукция уникальна тем, что кроме нас в стране ее никто не выпускает. И в мире лучше нас никто не делает», - подчеркнул генеральный директор компании АО НТЦ «Техиндустрия» Валерий Медвецкий.

На предприятии работают около 70 человек. С ними провел встречу глава Максим Тихомиров со своей командой. Жители интересовались проектами, которые реализуются в городе, и медициной. На встречу также пригласили врача Дубненской больницы и заведующего поликлиникой Медсанчасти № 9.

«Вместе с командой встретился с коллективом предприятия, рассказал, что сделано в городе в этом году, ответил на вопросы о жизни наукограда. Больше всего нас спрашивали о здравоохранении, в том числе о проведении диспансеризации на предприятии», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Максим Тихомиров также вручил сотрудникам компании почетные грамоты за достижения в профессиональной деятельности.

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Глава Дубны Максим Тихомиров провел выездной прием жителей на заводе по производству Эти приспособления помогают увеличить срок служба автомобиля.