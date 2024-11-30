30 ноября 2024, 11:56

Глава Дубны провел выездной прием на производстве устройств для автомобилей

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демпферов и демпфирующих комплексов нового поколения для различных видов транспорта.

Завод НТЦ «Техиндустрия» - ведущий производитель демпферов и демпфирующих комплексов, которые по характеристикам превосходят российские и зарубежные аналоги. Они помогают увеличить срок службы автомобиля благодаря снижению нагрузки за счет погашения вибраций и ударов.

« Наша продукция уникальна тем, что кроме нас в стране ее никто не выпускает. И в мире лучше нас никто не делает», - подчеркнул генеральный директор компании АО НТЦ «Техиндустрия» Валерий Медвецкий.

На предприятии работают около 70 человек. С ними провел встречу глава Максим Тихомиров со своей командой. Жители интересовались проектами, которые реализуются в городе, и медициной. На встречу также пригласили врача Дубненской больницы и заведующего поликлиникой Медсанчасти № 9.

«Вместе с командой встретился с коллективом предприятия, рассказал, что сделано в городе в этом году, ответил на вопросы о жизни наукограда. Больше всего нас спрашивали о здравоохранении, в том числе о проведении диспансеризации на предприятии», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Максим Тихомиров также вручил сотрудникам компании почетные грамоты за достижения в профессиональной деятельности.

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Глава Дубны Максим Тихомиров провел выездной прием жителей на заводе по производству Эти приспособления помогают увеличить срок служба автомобиля.

Дубна
30 ноября 2024, 12:26
Глава Шатуры навестил приемных детей в семье Шайхутдиновых
Телеканал «360»
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Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин навестил шесть приемных детей, которые воспитываются в семье Шайхутдиновых-Акутиных. Родители получили статус «ресурсных» — ребенка забирают под опеку на время, пока кровные родственники справляются с жизненными трудностями.

Ресурсная семья - профессиональное родительство на время, пока кровные родители ребенка справляются с проблемами. Опека оформляется на срок не более шести месяцев. Понятие появилось в Московской области год назад.

Сейчас в семье Дениса и Эльвира находится 11-месячная девочка. За два года они помогли девяти детям.

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Дочери семьи Шайхутдиновых-Акутиных испекли пирог к приходу главы округа. Эльвира и Денис воспитывают шесть приемных и четыре кровных ребенка.

Все началось с того, что 17 лет назад Эльвира увидела в родительном доме отказников, а в тот же вечер по телевизору - сюжет про приемные семьи. С тех пор она решила, что сможет помочь малышам без опеки обрести семью. Так у Эльвиры и Дениса появились еще двое сыновей.

«Потом оказалось восемь приемных детей и шесть кровных. Так мы жили-жили и дожили до ресурсного родительства», - сказала приемная мама Эльвира Шайхутдинова.

Дети Семья Шатура
29 ноября 2024, 21:53
Студенты из Дмитровского округа посетили патриотический кинопоказ в Пушкино
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В подмосковном театре музыки и кино «III РИМ» прошел показ документального фильма «Спасая раненое железо». Событие состоялось в рамках цикла кинопоказов для молодежи «Смотри. Знай. Думай», организованного Министерством информации и молодежной политики Московской области.

На мероприятии собрались молодые зрители из разных уголков Подмосковья, включая представителей Дмитровского городского округа. В числе участников были сотрудники Комплексного молодежного центра «Сфера», студенты Дмитровского института непрерывного образования, учащиеся техникума и школьники округа.

Фильм режиссера Михаила Бурова рассказывает о работе бойцов 1-й отдельной мотострелковой бригады на авдеевском направлении. Они занимаются восстановлением эвакуированных машин, возвращая до 30% техники в строй, а также используют часть из них на запчасти. Этот труд не только помогает сэкономить государственные ресурсы, но и становится важным вкладом в общую задачу. Фильм демонстрирует не только профессионализм героев, но и их самоотверженность и чувство юмора: бойцы называют себя «не отважными, но очень важными».

После показа зрители смогли обсудить увиденное с режиссером. Во время дискуссии поднимались вопросы о значении документального кино для сохранения истории, воспитания молодежи и формирования общественного сознания.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что подобные мероприятия дают молодежи возможность узнать больше о жизни наших соотечественников и понять, насколько важен вклад каждого в общее дело. Он также подчеркнул, что кинолента Михаила Бурова не только рассказывает о героизме бойцов, но и акцентирует внимание на значимости их работы для безопасности страны.

В завершение вечера участники получили памятные подарки.

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Молодежь Кино Дмитров
29 ноября 2024, 21:44
Спортсмены из Дмитрова стали призерами Кубка России по санному спорту
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На санно-бобслейной трассе образовательного центра «Сириус» в Сочи прошел Кубок России по санному спорту. Саночники из Дмитрова, представляющие спортивную школу олимпийского резерва имени Альберта Демченко, показали высокие результаты.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из восьми регионов страны, которые разыграли 10 комплектов наград.

В индивидуальных заездах среди женщин второе место заняла Дарья Олесик. В дисциплине двухместных саней золото завоевали Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В командной эстафете дмитровская команда в составе Дарьи Олесик, Павла Репилова, Кирилла Виниченко и Вадима Виноградова получила серебряные медали. Бронзу в эстафете-микст завоевали Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов вместе с Дарьей Пересторониной и Марией Посельской. Еще одну бронзовую награду в командной эстафете принесла Светлана Прохорова.

Исполняющий обязанности главы Дмитровского городского округа Иван Курданин поздравил спортсменов с успехами и отметил, что муниципалитет будет продолжать поддерживать развитие спорта в округе и создавать условия для новых побед.

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Спортсмены Дмитров
29 ноября 2024, 21:39
Новогоднее оформление парков в Ленинском округе завершат 10 декабря
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В Ленинском городском округе началась подготовка к новогодним праздникам. К 1 декабря, когда в Московской области стартует проект «Зима в Подмосковье», планируется установить 18 новогодних елей, а к концу первой декады декабря завершить украшение улиц и парков праздничной иллюминацией.

Директор муниципального предприятия «Благоустройство» Дмитрий Черкасов сообщил, что самая высокая елка, 17 метров, будет установлена на площади у кинотеатра «Искра» в Видном, а елка на Советской площади получит обновленный декор. Монтаж новогодних деревьев уже начался.

По его словам, по просьбам жителей на главную елку округа снова установят шатер из гирлянд длиной 2,5 тысячи метров. Также у кинотеатра «Искра» появятся световые инсталляции, включая новую композицию - «Царская карета». Праздничная подсветка на Советском проезде также будет обновлена: здесь установят световой тоннель длиной более 35 метров. На уличных фонарях округа разместят объемные световые украшения в виде снежинок.

Новогоднее оформление затронет и парки округа. Например, в сквере 50-летия Видного появится иллюминация «небо», а в новом сквере у МФЦ деревья украсят гирляндами. На центральной площади города, напротив Дворца культуры «Видное», традиционно установят светящуюся надпись «С Новым годом» и цифры «2025».

Как уточнили в пресс-службе, украшение елей на разных площадках округа завершится к 1 декабря, когда Ленинский округ примет участие в областной акции «Зажги елку» в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Полное оформление улиц и парков завершат к 10 декабря.

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Благоустройство Новый год Ленинский округ

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