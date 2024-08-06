Глава Дубны проведет 8 выездных приемов жителей в августе

Событие начнется в 18:00 в доме № 11 на улице Понтекорво. На нем расскажут о реконструкции теплосетей и очистных сооружений в округе, о подготовке школ и детских садов к новому учебному году и работе учреждений здравоохранения.

С жителями также пообщаются начальник мдико-санитарной части № 9 ФМБА России Ирина Ларионова, руководитель сосудистого центра Виталий Андреев и заведующий центром профессиональной патологии Евгений Мацепуро. Специалисты расскажут о новой системе «персональные медицинские помощники». Она проводит мониторинг показателей здоровья в домашних условиях и передает информацию онлайн лечащему врачу.

Также они поделятся, как прикрепиться к их учреждению, записаться к врачу, вызвать специалиста на дом или попасть в отделение медицинской реабилитации.

«Этот формат встреч - один из самых удобных для оперативного решения всех городских вопросов. В августе проведем восемь выездных администраций, в ходе которых встретимся с жителями всех районов города», - поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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