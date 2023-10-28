Глава Дубны отметил успехи наукограда в сфере здравоохранения и образования

Максим Тихомиров рассказал о жизни наукограда. Он подчеркнул, что в сфере здравоохранения сейчас ведутся большие преобразования.

«Оснащен новейшим оборудованием и успешно работает сосудистый центр, принято решение о включении его в маршрутизацию Московской области. После капитального ремонта открылся родильный дом. В планах строительство детской поликлиники: есть все предпосылки к созданию крупного детского медицинского центра. В Дубну поступили новые реанимобили и машины скорой помощи», - сообщил Максим Тихомиров.

Кроме того, несколько лет назад удалось отремонтировать здание бывшей школы № 4, которая несколько лет не работала из-за аварийного состояния. Максим Тихомиров подчеркнул, что в этом вопросе очень помог губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство региона. В следующем году планируется начать капитальный ремонт школы № 1.

Также глава Дубны отметил успехи по реализации дорожных проектов и рассказал о планах на 2024 год. Среди приоритетных - благоустройство сквера Журавлева и ул. Центральной с прилегающими территориями, строительство велодорожки, реконструкция очистных сооружений и поэтапное расширение ОЭЗ. Все это позволит создать дополнительные рабочие места и увеличит отчисления в бюджет.

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