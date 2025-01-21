Глава Дубны оценил качество и скорость диспансеризации
Организация диспансеризации в Дубненской больнице вышла на новый уровень. Одним из первых на обследования записался глава округа Максим Тихомиров.
Год назад в учреждении здравоохранения сделали хороший косметический ремонт, закупили новое оборудование и перенесли его в одно крыло здания. Пройти диспансеризацию в Дубненской больнице можно быстро - весь процесс занимает от 20 минут до часа.
Максим Тихомиров прошел все необходимые обследования, отметив, что болеть ему некогда, как и другим сотрудникам администрации. «Мы не только занимаемся работой, мы еще занимаемся спортом, ведем активный образ жизни, поэтому очень важно следить за своим здоровьем», - сказал глава Дубны.
«Диспансеризация в нашей больнице организована на достаточно высоком уровне. Она проводится в одном месте, и пациентам удобно не бегать по этажам, а быстро пройти обследование», - отметил Игорь Давронов.
В Дубненской больнице в рамках диспансеризации пациентам бонусом проводят денситометрию, чтобы проверить плотность костной ткани. Всех желающих ждут на обследование шесть дней в неделю, в том числе и в субботу.
Главный врач Дубненской больницы и депутат Игорь Давронов тоже прошел диспансеризацию. Заодно еще раз проверил, как идет работа.