Глава Дубны Максим Тихомиров провел заседание стройштаба с подрядчиками

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Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с представителями подрядных компаний на заседании стройштаба.

«В первую очередь обсудили реализацию проекта по реконструкции стадиона школы № 1. Подрядчик активно включился в работу: уже подготовлено основание, распланирована территория и частично выполнено асфальтирование. В самом здании работы тоже продолжаются», - отметил Максим Тихомиров в своем телеграм-канале.

Продолжают реконструировать очистные сооружения, модернизировать системы теплоснабжения в округе. Так, сейчас строители ремонтируют самые проблемные участки тепловых сетей, одновременно демонтируют оборудование в котельной на Большой Волге. Рабочие ожидают поставку первых комплектующих нового оборудования. А с понедельника начнут устанавливать новый котел.

На заседании также коснулись вопросов строительства велодорожки, обустройства дворов, ремонта учреждений образования и тротуаров.

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