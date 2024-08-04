04 августа 2024, 15:20

Глава Дубны Максим Тихомиров провел заседание стройштаба с подрядчиками

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Очередное заседание строительного штаба с участием представителей подрядных организаций провел глава городского оруга Дубна Максим Тихомиров. На встрече обсудили ремонт стадиона школы № 1, реконструкцию очистных сооружений и теплоснабжения.

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с представителями подрядных компаний на заседании стройштаба.

«В первую очередь обсудили реализацию проекта по реконструкции стадиона школы № 1. Подрядчик активно включился в работу: уже подготовлено основание, распланирована территория и частично выполнено асфальтирование. В самом здании работы тоже продолжаются», - отметил Максим Тихомиров в своем телеграм-канале.

Продолжают реконструировать очистные сооружения, модернизировать системы теплоснабжения в округе. Так, сейчас строители ремонтируют самые проблемные участки тепловых сетей, одновременно демонтируют оборудование в котельной на Большой Волге. Рабочие ожидают поставку первых комплектующих нового оборудования. А с понедельника начнут устанавливать новый котел.

На заседании также коснулись вопросов строительства велодорожки, обустройства дворов, ремонта учреждений образования и тротуаров.

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Благоустройство ЖКХ Строительство Дубна
04 августа 2024, 15:54
Более 30 развлекательных мероприятий провели в парках Химок в эти выходные
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Жители городского округа Химки поучаствовали в более чем 30 развлекательных мероприятиях в эти выходные. Концерты, мастер-классы, лекции, викторины проходили в парках «Дубки», «Подрезково», имени Льва Толстова и Андрея Величко.

В выходные в парках Химок организовали свыше 30 развлекательных мероприятий для жителей.

Музейную мастерскую и обзорные экскурсии провели в выставочном комплексе «Артишок» парка имени Льва Толстого. Там же в зоне отдыха горожане смогли поучаствовать в мастер-классах «Библиотеки в парках», спортивных состязаниях, а также посмотреть кино на свежем воздухе. В парке Толстого работает летняя читальня, там можно почитать книги, а взамен принести свои. Читальню уже посетили больше 200 человек.

Художественный мастер-класс «Летние эскизы» состоялся в парке «Дубки». А в парке имени Андрея Величко провели семинар «Веселые раскраски» и викторину «В гостях у сказки». Жители округа танцевали и пели на дискотеке «Яркие краски» и концерте «От всей души».

У ворот парка «Подрезково» состоялся игровой тренинг «Психология пластики». Горожане поучаствовали мастер-классах по актерскому мастерству и «Сделано в парке».

«Атмосфера была невероятной, вокруг царило веселье и улыбки людей всех возрастов. Особенно поразило, как много активностей было предусмотрено для детей и взрослых. Мы с друзьями успели и поучаствовать в конкурсах, и насладиться вкусной уличной едой», - поделилась химчанка Елизавета Смирнова.

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Праздники Химки Парки
04 августа 2024, 15:10
Групповой этап Кубка Игоря Акинфеева пройдет на стадионе «Новые Химки»
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На стадионе «Новые Химки» проведут групповой этап детского футбольного турнира Кубок Акинфееват. Мероприятия запланированы с 18 по 21 августа.

В этом году соревнования приобрели международный формат. За кубок будут бороться 19 команд из России и стран СНГ: «ЦСКА» и «Локомотив» из Москвы, казанский «Рубин», «Краснодар», питерский «Зенит», «Балтика», «Динамо» из Владивостока, «Пари Нижний Новгород», тульский «Арсенал», «Сибирь», а также подмосковные команды «Химки», «Мастер-Сатурн» из Егорьевска и «Витязь» из Подольска, «Кайрат» из Алма-Аты, «Пахтакор» - Ташкент, «Академия футбола Крыма» - Евпатория, «Заря» из Луганска и сборная команда ДНР.

Групповой этап пройдет на стадионе «Новые Химки» с 18 по 21 августа, а финал - в спортивном комплексе «Родина». Также запланированы соревнования по киперболу и кипербаттлу. В конце турнира проведут гала-матч в формате 8×8 звезд клубов «ЦСКА» и «Спартак».

«В этом году турнир действительно подтвердил свой международный статус. Мы надеемся, что он будет расти и собирать все больше регионов и стран-участников. Наша цель - не только развитие детско-юношеского футбола, но и продвижение уникальных и увлекательных форматов - кипербола и кипербаттла», - сказал футболист Игорь Акинфеев.

Игорь Акинфеев - капитан «ЦСКА». Футболист дебютировал в 2003 году. Он сыграл 766 матчей за Центральный спортивный клуб армии и 111 - за сборную России. Игорь Акинфеев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Евро в 2008 году. Футболист выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

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Спортсмены Химки Футбол Игорь Акинфеев
04 августа 2024, 15:03
Врач-гастроэнтеролог Анна Нечаева пополнила штат поликлиники № 1 Дубны
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Врач-гастроэнтеролог Анна Нечаева начала прием пациентов в поликлинике № 1 городского округа Дубна. Почти 290 медицинских специалистов вошли в штат больниц в Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала 2024 года, а за три года это число достигло 900.

Анна Нечаева работала в поликлинике Дубны врачом-терапевтом. Недавно она окончила обучение по программе дополнительного профессионального образования на базе Национальной академии медицинского образования имени Н. А. Бородина по специальности «Гастроэнтеролог» и теперь ведет прием в поликлинике № 1 Дубненской городской больницы по этому профилю. Врач-гастроэнтеролог специализируется на лечении болезней желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, проводит диагностику и лечение заболеваний. На прием к специалисту можно записаться через своего лечащего врача.

В ближайшее время коллектив больницы пополнят врач-эндокринолог, неврологи и врач ультразвуковой диагностики. Привлечение медперсонала возможно благодаря программам «Социальная ипотека», «Компенсация аренды жилья», «Приведи друга» и другим.

«Укрепление кадрового потенциала больницы - основные задачи в рамках программы „Модернизация первичного звена“ и нацпроекта „Здравоохранение“. Еще один востребованный специалист теперь оказывает помощь жителям», - поделился главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов.

По программе «Приведи друга» с начала года в медучреждения Подмосковья устроились на работу почти 290 медицинских сотрудников. За три года работы программы это число приблизилось к 900. За привлеченного сотрудника специалисты больниц получают премию: до 50 тысяч рублей - за врача и до 25 тысяч рублей - за фельдшера или медсестру.

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Здравоохранение Больницы Дубна Врачи
04 августа 2024, 14:52
Капитальный ремонт корпуса роддома в Химках завершат до конца года
Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Капитальный ремонт родильного дома в Химках продолжается. Специалисты приступили к внутренней отделке. Планируется завершить работы в корпусе до конца года.

Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов проверил работу подрядчика на объекте. Специалисты приступили к устройству инженерных сетей и вентилируемого фасада, а также к отделке помещений.

«Ремонт проводят в рамках госпрограммы „Здравоохранение Подмосковья“. В обновленном здании будут оборудованы од-но, двух- и трехместные палаты совместного пребывания матери и ребенка с индивидуальными санузлами и душевыми. После завершения ремонта медицинское учреждение станет современным акушерским стационаром на 102 койко-мест», - прокомментировал Владислав Мирзонов.

Подрядчик наносит облицовку несущих стен, монтирует пожарные извещатели и радиаторы отопления. Обновление планируют завершить к концу года.

Общая площадь здания - 5900 квадратных метров. Работы по устройству перегородок и стяжке полов уже выполнены.

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