24 мая 2024, 08:35

Глава Дубны Максим Тихомиров провел выездную встречу с жителями

Телеканал «360»
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Глава Дубны Максим Тихомиров провел выездную встречу с жителями во дворе домов на улице Энтузиастов. Вскоре по этому адресу начнется масштабная модернизация систем теплоснабжения.

В 2024 году Дубну включили в госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения, в рамках которой в ближайшее время начнется реконструкции трех магистральных сетей. Сопутствующее ремонту отключение горячей воды больше всего коснется жителей двора на улице Энтузиастов.

«Мы впервые за последние 10 лет получили дополнительные средства на модернизацию, а это 300 миллионов - на теплосети, 200 - на котельную. Сегодня с жителями посоветовались, и они единогласно поддержали», - отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Кроме того, летом во дворе проведут комплексное благоустройство.

В конце встречи жители могли задать свои вопросы главе Дубны и его заместителям о том, что их беспокоит больше всего.

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Благоустройство Дубна
24 мая 2024, 08:58
Администрация Наро-Фоминска провела выездную встречу с жителями в Апрелевке
Медиасток.рф
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Выездной прием администрации Наро-Фоминского городского округа прошел в Апрелевке. Главным вопросом стало благоустройство.

Встреча прошла в доме культуры, рядом с которым как раз укладывают новый асфальт по программе комплексного благоустройства. Прием провели глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, его заместители, руководители профильных комитетов, а также депутат Московской областной Думы Александр Баранов.

«Я принял участие, потому что ряд вопросов относится больше к компетенции депутата Московской областной Думы, нежели к местной администрации. Например, оказание юридической помощи супруге погибшего участника СВО. Я сам подключусь к решению этого вопроса», - сказал Баранов.

Своевременный вывоз мусора, организация парковочных мест, благоустройство придомовых территорий - также были среди обращений граждан.

Кроме того, в фокусе внимания жителей Апрелевки - ремонт детского сада № 43. По словам заместителя главы Наро-Фоминского городского округа Светланы Малыхиной, учреждение должны включить в программу капремонта в 2025 году.

Она добавила, что в рамках инвестконтракта застройщик микрорайона «Победа» проведет реконструкцию здания апрелевской школы № 2.

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Наро-Фоминск Благоустройство
24 мая 2024, 08:44
Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в Дубне 9 июня
Медиасток.рф
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Второй фестиваль «Город танцует в парках» пройдет на набережной Менделеева в Дубне 9 июня. На сцене вновь выступят участники прошлого года — команда «Выкрутасы».

«Выкрутасы» уже прошли отборочный тур, а вместе с ними еще четыре команды из Дубны. На набережной Менделеева они покажут свои номера 9 июня. Выступления коллективов оценит звездный состав жюри, а лучшие отправятся на гала-концерт.

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Участники коллектива «Выкрутасы» готовы удивлять зрителей и жюри фестиваля «Город танцует в парках». Ребята считают дни до выступления.

«Очень хороший комментарий нам дали в прошлом году. Мы постарались исправить все, что нам сказали, добавить эмоций, разозлиться. В этом году хореография - сложнее, ритм - быстрее, музыка - ритмичнее, а тренировки - жестче», - поделилась руководитель коллектива «Выкрутасы» Елена Учкина.

Танцоры добавили экспрессии и элементы из разных стилей: акробатики и хип-хопа. Сейчас они отрабатывают движения и доводят технику до идеала.

Дубна Фестивали Парки
23 мая 2024, 21:09
Мособлдума приняла закон о деятельности общественных советов
Березуцкий Клим
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Первый в России региональный закон, регулирующий деятельность общественных советов при органах власти, приняли депутаты Московской областной думы. Он стал первой законодательной инициативой Общественной палаты, после того, как она получила соответствующие право в 2023 году. Его принятие стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Председатель Общественной палаты Московской области (ОПМО) Анатолий Торкунов заявил, что одобрение законопроекта демонстрирует показатель большого доверия со стороны власти. Он подчеркнул, что над документом проделана огромная работа, которая иногда продвигалась сложно, но благодаря губернаторской поддержке и содействию со стороны председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, удалось получить отличный результат.

«Факт принятия этого закона ясно и недвусмысленно демонстрирует стратегию лидерства региона, реализуемую губернатором. Сейчас общественные советы формируются самими ведомствами. Но принятый закон позволит ОПМО прямо влиять на процесс их формирования, активнее взаимодействовать с органами госвласти», - указал Анатолий Торкунов.

Он добавил, что закон будет рекомендован к принятию и в других регионах России в качестве эталонного.

Общественные советы призваны усилить связь с гражданским обществом. Это позволит максимально учитывать мнение жителей Московской области при принятии важных государственных решений.

«Это еще один шаг для развития общественного контроля в регионе. Общественные советы будут помогать министерствам и ведомствам учитывать мнения и потребности людей», - отметил Игорь Брынцалов.

В заключение председатель Мособлдумы добавил, что общественники будут следить за их деятельностью и принимать участие в обсуждении проектов постановлений, что в свою очередь поможет учесть мнение жителей Подмосковья при разработке актов.

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Законы Андрей Воробьев Депутаты Мособлдума
23 мая 2024, 21:04
Индивидуальные тепловые пункты установили в четырех домах в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Представители администрации Мытищ, вместе с подрядной организацией, управляющей компанией и жителями произвели проверку установки новых индивидуальных тепловых пунктов. Работы проведены в домах № 17 и № 18 на улице Широкой, а также в домах № 6 и № 7 на улице Зеленой.

Установка оборудования индивидуальных тепловых пунктов по первым адресам почти завершена, а запуск планируют к середине июня. Работы по вторым адресам закончат к июлю.

Отметим, что использование индивидуальных тепловых пунктов позволяет снизить потребление ресурсов в многоквартирных домах и дает возможность жильцам регулировать температуру в своих квартирах зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Мытищи Отопление

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