24 января 2025, 19:27

Глава Домодедова проверила строительство пяти социальных объектов в округе

Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
Читайте нас в: Google Новости

В Домодедове продолжается строительство двух детских садов и школ, а также физкультурно-оздоровительного комплекса. Накануне ход работ на площадках проверила глава муниципалитета.

В жилом комплексе «Город счастья» возводят дошкольное учреждение на 240 мест. Специалисты уже завершили работу над тепловым контуром, монтируют вентиляцию и занимаются фасадом. Ввести объект в эксплуатацию планируют осенью этого года.

Еще один детский сад на 150 мест возводят в жилом комплексе «Прибрежный парк». Сейчас идет внутренняя отделка. Работы завершат в этом году.

Также в Домодедове строят школу на 550 мест в микрорайоне Барыбино. Готовность объекта достигла 60%. Сейчас рабочие монтируют инженерные системы и вентиляцию и готовят здание к чистовой отделке.

Другая новая школа на 1650 мест появится в жилом комплексе «Прибрежный парк». Она готова более, чем на 60%.

Кроме того, силами инвестора в Домодедове строят физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Авиационный. Специалисты занимаются кровлей, инженерными сетями и устанавливают окна. Ввести в эксплуатацию объект должны в конце этого года.

Также в муниципалитете капитально ремонтируют соцучреждения. В лицее № 3 уже провели перепланировку помещений. Скоро начнут монтаж систем электричества и вентиляции.

В здании хирургического корпуса идут внутренние и фасадные работы.

Строительство Город Домодедово
24 января 2025, 20:19
Благоустройство территории возле школы ЖК «Одинбург» началось в Одинцове
Читайте нас в: Google Новости
Строительство важного объекта — школы на 825 мест в жилом комплексе «Одинбург» продолжается в Одинцове. Уже завершены наружные работы, включая кладку стен и установку парапетов.

Сейчас рабочие активно благоустраивают территорию и монтируют фасады и внутренние системы. Уже в конце проекта здесь будет установлено необходимое оборудование.

Стоит отметить, что в школе будут большие классы, медицинский блок, столовая, библиотека, лаборатории для естественных наук, мастерские и спортивный зал. Это создаст хорошие условия для учебы.

Жилой комплекс «Одинбург» находится в Одинцовском районе, всего в 10 километрах от Московского кольцевой автомобильной дороги. Микрорайон расположен рядом с рекой Саминка и лесами, а также вблизи усадьбы Архангельское и Мещерского парка. Инфраструктура здесь развита: уже построены девять корпусов и детский сад.

Одинцово Школы Строительство
24 января 2025, 19:59
Ученые из Дубны обнаружили новые виды микроорганизмов в недрах Кавказа
Читайте нас в: Google Новости
Ученые из Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований провели исследование микробного сообщества в гидротермальном источнике, расположенном на глубине около двух километров в тоннеле Баксанской нейтринной обсерватории в Кабардино-Балкарии. В ходе работы было обнаружено 19 ранее неизвестных микроорганизмов, среди которых выявлены новые роды бактерий.

Эти находки помогут расширить знания о биоразнообразии глубоких подземных экосистем, механизмах адаптации микроорганизмов к экстремальным условиям и их потенциальном применении в биотехнологиях и очистке загрязненных сред.

Подземные гидротермальные системы, несмотря на труднодоступность, представляют огромный интерес для ученых. Баксанская нейтринная обсерватория, расположенная в ущелье Кавказского хребта, предоставляет уникальную возможность для изучения экстремофилов - микроорганизмов, способных выживать в экстремальных условиях. Это исследование открыло новые перспективы для изучения их биологического разнообразия и биотехнологического потенциала.

В результате анализа проб, собранных из неиспользуемого тоннеля обсерватории, ученым удалось восстановить 19 высококачественных геномов. Все они теперь зарегистрированы в открытой базе данных GenBank Национального института здоровья США, что делает их доступными для дальнейших исследований учеными со всего мира.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда, а его авторами стали Кирилл Тарасов, Елена Кравченко, Михаил Зарубин и Алена Яхненко.

Дубна Ученые
24 января 2025, 18:45
Елену Сторожеву назначили руководителем областной больницы в Люберцах
Читайте нас в: Google Новости
В Люберецкой областной больнице назначен новый руководитель. Должность директора заняла Елена Александровна Сторожева, о чем сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Владимира Волкова.

По словам Волкова, нового руководителя представили коллективу больницы совместно с заместителем председателя Правительства Московской области и министром здравоохранения региона Максимом Забелиным. Елена Александровна имеет значительный опыт работы на руководящих постах в медицинских учреждениях. До этого она занимала должность директора Городской клинической больницы имени Давыдовского в Москве.

Владимир Волков подчеркнул, что здравоохранение является одной из ключевых и наиболее важных сфер для жителей округа, которые ожидают позитивных изменений. Он выразил уверенность, что профессионализм и опыт Елены Сторожевой, а также слаженная работа команды Люберецкой областной больницы помогут достичь высоких результатов в развитии медицинской помощи в регионе.

Люберцы Больницы Врачи
24 января 2025, 18:08
Свыше 6 тысяч обучений провели для работников «Мособлэнерго» за год
Мособлэнерго
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Мособлэнерго» понимает характер рисков, связанных с профессиональной деятельностью сотрудников, и уделяет большое внимание обеспечению их безопасности. В 2024 году для работников предприятия ежемесячно проводили мероприятиях по охране труда. За 12 месяцев они охватили свыше четырех тысяч человек.

Всего за год для сотрудников «Мособлэнерго» провели 6,5 тысячи обучений и почти две тысячи мероприятий, направленных на проверку полученных знаний по электробезопасности.

Помимо этого, в 2024 году в филиалах организовали комитеты по охране труда. В их состав вошли активисты из числа работников трудовых коллективов. Самые высокие результаты по внедрению и пропаганде культуры безопасного проведения работ продемонстрировал комитет охраны труда в Щелкове.

По итогам работы в 2024 году компания разработала стратегию развития культуры безопасности труда на 2025 год.

Люберцы Больницы Врачи

Новости по теме