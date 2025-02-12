12 февраля 2025, 12:11

Глава Домодедова проверила состояние торговых объектов у ж/д станции

Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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Мониторинг содержания объектов в сфере торговли продолжают в Домодедове. Накануне глава муниципалитета Евгения Хрусталева осмотрела территорию около железнодорожной станции Белые Столбы.

Комиссия проверила объекты на соответствие требований по архитектурному облику. Так, теперь собственник супермаркета на улице Кирова должен будет реконструировать фасад здания.

Кроме того, в планах провести реконструкцию заброшенного здания Росимущества, а территорию вдоль магазинов по улице Кирова благоустроят и озеленят.

«В первую очередь обращаем внимание на нарушения законодательства. Магазин продуктов по улице Авенариуса расположен на муниципальной земле незаконно и будет демонтирован. Также уберем несогласованный аппарат по продаже воды по улице Кирова», - отметила Евгения Хрусталева.

Теперь приведение в соответствие объектов проконтролируют профильные службы.

Законы Торговля Город Домодедово
12 февраля 2025, 13:37
Повреждение на трубопроводе в Химках устранят в короткий срок без отключения абонентов
«Мосэнерго»
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Повреждение на магистральном участке трубопровода на улице Гоголя в Химках устранят в кратчайшие сроки. Жителей обеспечили бесперебойным водоснабжением по резервной магистральной схеме.

Диаметр повреждения трубопровода составил 50 сантиметров, рассказали в «Мосэнерго». Сейчас сотрудники компании проводят подготовительные работы по поиску и устранению нарушения.

«Работы будут проводиться без отключения абонентов. Все потребители запитаны по резервной магистральной схеме, что гарантирует бесперебойное снабжение», - заявили в организации.

Ситуацию поставили на контроль, для устранения утечки задействовали все необходимые ресурсы. Завершить ремонт планируют в кратчайшее время.

ЖКХ
12 февраля 2025, 13:34
Улицу Угольную в Мытищах реконструируют в 2025 году
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Улицу Угольную в Мытищах начали реконструировать. Работы проведут на участке протяженностью 1,4 километра. Проект завершат в четвертом квартале года, рассказали в региональном Минтрансе.

Как сообщили в региональном Минтрансе, работы проведут от примыкания к Пироговскому шоссе до улицы Угольной д. 1. Там обустроят четыре полосы движения и пешеходные зоны. Благодаря этому улучшится транспортная доступность микрорайона Олимпийского и строящихся жилых кварталов.

«В настоящий момент строители уже приступили к устройству локальных очистных сооружений, также ведется устройство земполотна на разворотной петле в районе примыкания к улице Стрельбище Динамо», - сказали в ведомстве.

В Мытищах также продолжают строительство нового моста через реку Клязьму и реконструкцию Осташковского шоссе. Кроме того, на пересечении улицы Мира и Волковского шоссе появится путепровод с бессветофорным движением. Завершить эти работы планируют до 2028 года.

Мытищи Дороги Ремонтные работы
12 февраля 2025, 13:29
Первую смену студентов открыли в центре «Авангард» в Подмосковье
Министерство образования МО
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В Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 10 февраля торжественно открыли смену «Спасение И.Р.А.». Программу начальной военной подготовки будут проходить курсанты и студенты подмосковных колледжей.

В течение пяти дней нейросеть И.Р.А. будет следить за дисциплиной и успеваемостью участников сборов.

В Министерстве образования Московской области отметили, что перед учащимися выступил заместитель главы ведомства Сергей Куколев.

«Желаю вам интересно провести это время и обрести новых друзей. Уверен на сто процентов, что у вас все получится. Удачи!», – подчеркнул он.

Сержант Артем Авдонин, в свою очередь, разъяснил присутствовавшим правила центра.

Участников разделили на группы, которые будут представлять разные виды войск. Во время сборов в базу данных будут заносить все достижения студентов и курсантов. Затем организаторы составят рейтинг и определят, кому достанется кубок «Авангарда».

Студенты Патриотизм
12 февраля 2025, 13:28
Тендер на строительство центрального теплового пункта объявили в Кашире
Медиасток.РФ
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В городском округе Кашира Московской области объявили конкурс на строительство центрального теплового пункта. Извещение о тендере опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Конкурс касается выполнения комплекса работ, связанных с проектированием и строительством автоматизированного теплового пункта №4 в районе Юбилейной улицы.

Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их будут финансировать бюджет Московской области и городского округа Кашира.

Строительство планируют завершить в 2025 году.

Кашира конкурсы

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