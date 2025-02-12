Глава Домодедова проверила состояние торговых объектов у ж/д станции

Комиссия проверила объекты на соответствие требований по архитектурному облику. Так, теперь собственник супермаркета на улице Кирова должен будет реконструировать фасад здания.

Кроме того, в планах провести реконструкцию заброшенного здания Росимущества, а территорию вдоль магазинов по улице Кирова благоустроят и озеленят.

«В первую очередь обращаем внимание на нарушения законодательства. Магазин продуктов по улице Авенариуса расположен на муниципальной земле незаконно и будет демонтирован. Также уберем несогласованный аппарат по продаже воды по улице Кирова», - отметила Евгения Хрусталева.

Теперь приведение в соответствие объектов проконтролируют профильные службы.