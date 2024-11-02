Глава Домодедова проверила готовность парков к зиме

Всего в округе пять парков, общая площадь которых превышает двести пятнадцать гектаров. Для уборки и поддержания порядка зимой будут задействованы более шестидесяти сотрудников, тридцать три единицы техники и почти сто единиц инвентаря. В этом сезоне жители и гости Домодедова смогут посетить ледовые шоу, спортивные фестивали и семейные праздники - всего около двадцати крупных мероприятий.

Также в парках оборудуют лыжные трассы, катки и горки. Лыжи можно будет взять в прокат в «Городском лесу», «Взлете» и «Гальчино», а катки и горки откроют в «Елочках», «Константиновском» и других парках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

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