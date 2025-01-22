Глава Домодедова провела совещание по вопросам диспансеризации и вакцинации

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что задачи по вакцинации и диспансеризации населения в 2024 году выполнены на 100%. Более 30 тысяч жителей округа прошли медицинские обследования.

Евгения Хрусталева отметила, что таких высоких результатов удалось достичь благодаря регулярным медосмотрам в образовательных учреждениях. Она подчеркнула, что в новом году перед медицинскими учреждениями округа стоят не менее амбициозные цели.

Напомним, что направление на диспансеризацию можно получить у участкового терапевта, узкопрофильного специалиста, либо записаться через телефон 122, региональный портал «Здоровье» или инфоматы в поликлиниках.

Кроме того, на совещании обсудили улучшение подъездных путей к городской детской поликлинике и поликлинике в микрорайоне Востряково. Решение этих вопросов Евгения Хрусталева взяла под личный контроль.