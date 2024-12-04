Глава Домодедова Евгения Хрусталева провела встречу с предпринимателями

Для сотрудников местных предприятий доступны клубные карты от парков. Регулярно в округе организуют товарищеские матчи и турниры.

«Тут больше, наверное, не про спорт, тут больше про командообразование - это важно для каждого предприятия. Очень здорово, что поддерживают руководители: у команд появляется форма. Если раньше они были в каких-то жилетках, то уже - командная форма и флаги», - сказала председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации в Домодедове Александр Епишин.

Выездной прием позволил руководителям предприятий пообщаться с представителями профильных ведомств администрации. К некоторым можно попасть только по записи в определенные дни, поэтому подобные встречи - возможность наладить конструктивный диалог.

«Формат очень интересный, потому что один из главных ресурсов бизнеса - это время, и, действительно, когда можно сразу подойти к нескольким специалистам, не нужно записываться, надо сказать, что и так, в принципе, администрация достаточно доступна сегодня», - добавил председатель совета торгово-промышленной палаты Александр Пашков.

Выездная встреча с предпринимателями проводится впервые.

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На встрече обсудили кадровые вопросы, меры поддержки, льготные условия кредитования и возможности для трудовых коллективов.

«Буду рада, чтобы вы не остались, скажем так, пассивны, хочу от вас больше активности и больше предложений для улучшения работы администрации и городского округа Домодедово», - сказала Евгения Хрусталева.

Сотрудники больницы в Домодедове отметили, что готовы организовать диспансеризацию для коллективов. На встрече отметили, что здоровье сотрудников - залог успеха предприятия.

«Заранее непосредственно руководители обращаются к нам, и мы формируем с ними график посещения их сотрудников», - сказала заместитель главного врача Домодедовской больницы по амбулаторно-клинической работе Марина Малина.