Глава Долгопрудного вышел на субботник вместе с жителями городского округа

Всего убрали 24 участка - это территории вдоль главных магистралей и улиц города, парки, скверы, береговые зоны Канала имени Москвы и другие места.

Один самых сложных участков достался команде главы городского округа - Лихачевский проспект.

«Город должен быть чистым! После зимы мы традиционно помогаем ему стать лучше, презентабельное, уютнее. Это, прежде всего, нужно нам самим - тем, кто живет тут, работает, гуляет с детьми. Тем, кого по-настоящему объединяет любовь к Долгопрудному», - рассказал Юдин.

В генеральной уборке поучаствовали 600 человек, которые собрали 1640 больших мешков мусора.

«Благодарен всем, кто трудился, кто наводил порядок и уют в нашем замечательном городе! Результаты видны - он меняется, становится чище», - поблагодарил жителей округа за работу Владислав Юдин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».