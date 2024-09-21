Глава Дмитровского округа встретился с жителями села Игнатово

На совещании в администрации городского округа Серпухов представители «Мострансавто» рассказали о планах по развитию. По трем маршрутам запустят четыре дополнительных автобуса.

Акционерное общество «Мострансавто» с 10 сентября обслуживает маршруты общественного транспорта в Реутове. Предыдущий перевозчик не передал все машины, некоторые из них находились в ремонте, поэтому на маршруты вывели не полный парк автобусов.

«Мы увидели достаточно большое количество жалоб на отсутствие автобусов в часы пик. Кроме того, жители жалуются на неработающие терминалы, и на то, что водители требуют оплату наличными. Хотелось бы узнать, что предпринимается по этому поводу», - сказал заместитель главы городского округа Реутов Владимир Покамин.

По словам директора одного из филиалов «Мострансавто» Евгении Гусевой, предприятие выполнит муниципальное задание и по количеству автобусов, и графику движения.

«С сегодняшнего дня разместим обновленное расписание во всех автобусах и на остановочных пунктах. В нем так же будут указаны телефоны, по которым можно звонить, если расписание не соблюдается», - пообещала она.

Гусева также добавила, что с 23 сентября на маршрут 1226 выведут два дополнительных автобуса и по одному появятся на линиях 916 и 926.

По поводу «неработающих» терминалов, директор сказала, что каждое утро водители автобусов получают исправное оборудование для оплаты картами.

«Если водитель говорит, что терминал не работает, проезд для пассажира - бесплатный!» - добавила она.

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