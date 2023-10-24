Глава Дмитровского округа встретился с сотрудниками филиала института рыбного хозяйства
Глав Дмитровского округа посетил филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Один из старейших научных институтов отрасли основали в 1932 году. В состав филиала входит девять научных лабораторий.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный и вместе с руководителем филиала института рыбного хозяйства Алексеем Мышкиным осмотрел криолабораторию и библиотеку. В последней хранится профильная литература, самая ранняя книга из фондов выпущена в 1870 году.
В уникальной криолаборатории филиала находится свыше двух тысяч образцов биоматериала и тканей объектов аквакультуры, а также более 50 видов из популяции карповых, сиговых, осетровых и лососевых рыб, а также редких и исчезающих видов рыб. Сохраняют коллекцию благодаря системе охлаждения с жидким азотом.
На протяжении многих лет специалисты филиала успешно разрабатывают новые технологии выращивания ценных объектов аквакультуры, внося вклад в сохранение биоразнообразия пресноводных экосистем.
Работа специалистов охватывает изготовление кормовых рецептур, формирование банка генетических материалов осетровых и других видов рыб, инновационные методы селекции и мероприятия по выпуску молоди в водоемы. Кроме того, большой блок работы включает проведение экологического мониторинга во всех реках и водоемах центральных регионов России.
После осмотра глава встретился в неформальной обстановке за чашкой чая с молодыми специалистами филиала - аспирантами и научными работниками.
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