Глава Дмитровского округа встретился с сотрудниками филиала института рыбного хозяйства

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный и вместе с руководителем филиала института рыбного хозяйства Алексеем Мышкиным осмотрел криолабораторию и библиотеку. В последней хранится профильная литература, самая ранняя книга из фондов выпущена в 1870 году.

В уникальной криолаборатории филиала находится свыше двух тысяч образцов биоматериала и тканей объектов аквакультуры, а также более 50 видов из популяции карповых, сиговых, осетровых и лососевых рыб, а также редких и исчезающих видов рыб. Сохраняют коллекцию благодаря системе охлаждения с жидким азотом.

На протяжении многих лет специалисты филиала успешно разрабатывают новые технологии выращивания ценных объектов аквакультуры, внося вклад в сохранение биоразнообразия пресноводных экосистем.

Работа специалистов охватывает изготовление кормовых рецептур, формирование банка генетических материалов осетровых и других видов рыб, инновационные методы селекции и мероприятия по выпуску молоди в водоемы. Кроме того, большой блок работы включает проведение экологического мониторинга во всех реках и водоемах центральных регионов России.

После осмотра глава встретился в неформальной обстановке за чашкой чая с молодыми специалистами филиала - аспирантами и научными работниками.

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