Глава Дмитровского округа возьмет под контроль решение вопросов жителей поселка Орево

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Встреча длилась в течение двух часов, за это время удалось обсудить все вопросы и наметить планы на будущее.

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Жители поселка Орево обсудили в главой округа вопросы освещения, транспортной доступности, автобусного сообщения с Дмитровом, благоустройства детской площадки и асфальтового покрытия между садиком и школой, а также создания благоустроенной зоны вдоль канала имени Москвы.

«Я езжу по многим территориям в самые дальние наши точки. Везде стараемся по чуть-чуть ремонтировать, делать», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Для более детальной проработки ответов на вопросы в зале присутствовали заместители главы по различным направлениям деятельности администрации, руководители служб города. Каждый имел возможность обсудить актуальные задачи с представителями администрации.

«Формат встречи мне очень понравился. В дружелюбной обстановке пообщались», - рассказала жительница поселка Орево Любовь Володина.