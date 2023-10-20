Глава Дмитровского округа возьмет под контроль решение вопросов жителей поселка Орево
Илья Поночевный провел встречу в поселке Орево. По просьбе жителей глава Дмитровского округа взял под контроль решение вопросов транспорта, образования, здравоохранения и благоустройства поселения.
Встреча длилась в течение двух часов, за это время удалось обсудить все вопросы и наметить планы на будущее.
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Жители поселка Орево обсудили в главой округа вопросы освещения, транспортной доступности, автобусного сообщения с Дмитровом, благоустройства детской площадки и асфальтового покрытия между садиком и школой, а также создания благоустроенной зоны вдоль канала имени Москвы.
«Я езжу по многим территориям в самые дальние наши точки. Везде стараемся по чуть-чуть ремонтировать, делать», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
Для более детальной проработки ответов на вопросы в зале присутствовали заместители главы по различным направлениям деятельности администрации, руководители служб города. Каждый имел возможность обсудить актуальные задачи с представителями администрации.
«Формат встречи мне очень понравился. В дружелюбной обстановке пообщались», - рассказала жительница поселка Орево Любовь Володина.