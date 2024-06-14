Глава Дмитровского округа провел выездную встречу с жителями села Рогачево

Видновские врачи вырастили пациентке новую кожу на голове после нападения собаки. В феврале 2024 года на 60-летнюю женщину напала собака соседей. Пес сорвался с цепи, схватил потерпевшую за волосы и сорвав скальп.

Женщина получила обширную скальпированную рану размером 15 на 15 сантиметров. Замерзший на снегу скальп доставили в больницу отдельно, примерно через час. Время было пограничным для успешной реимплантации ткани. Несмотря на это, врачи решили провести операцию. Однако пришитый скальп вскоре начал отмирать, так как кровоснабжение в этом месте ухудшилось.

«Мы рискнули в надежде, что он приживется. Но он пошел формироваться в сухой некроз, то есть переходить в струп. И тогда было решено применить методику заживления под струпом, когда под ним начинает вырастать новая кожа», - отметил заведующий первым хирургическим отделением Видновской КБ Константин Брагинский.

Этот метод позволил закрыть большую часть раны. Врачам удалось обойтись без пересадки кожи, которая, с учетом размеров раны, должна была проводиться в несколько этапов.

«К сожалению, волосы на этом месте уже не будут расти, но здесь не было других вариантов», - заключил врач.

Сейчас пациента наблюдается в больнице. Проводить пластические вмешательства она не намерена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».