14 июня 2024, 16:03

Глава Дмитровского округа провел выездную встречу с жителями села Рогачево

Администрация Дмитровского городского округа Московской области
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В селе Рогачево Дмитровского городского округа прошла выездная встреча представителей администрации с жителями. Глава округа Илья Поночевный ответил на вопросы и дал ряд поручений.

Одним из главных вопросов стало включение населенного пункта в программу «Светлый город». Илья Игоревич дал для этого поручение руководителям «Рогачевского благоустройства».

Также обсудили сроки прихода в деревню газа по программе догазификации и ремонт дорог. Некоторым жителям помогли с решение земельных и многих других вопросов.

Напомним, что за последние два года благодаря именно обращениям во время выездных администраций в селе сделали тротуары, установили светофор и искусственные неровности на трассе, проходящей через деревню.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Дмитров
14 июня 2024, 15:55
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский провел встречу с жителями Мытищ
Пресс-служба Мытищи
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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский ответил на вопросы жителей микрорайона Пироговский. Там состоялась встреча с представителями администрации Мытищ в выездном формате.

Чаще всего жители обращались по теме вывоза мусора и установки контейнеров. Также говорили о капитальном ремонте и коммунальных платежах. Затронули тему и социальной газификации и водоснабжения.

Формат выездной администрации прочно вошел в деятельность местного самоуправления и показал себя как эффективный способ решения простых бытовых вопросов и наболевших сложных ситуаций. В городском округе Мытищи этот формат активно поддерживается.

Любой житель городского округа может посетить выездную администрацию и задать все волнующие вопросы представителям ведомств. О дате и месте проведения следующей встречи можно узнать на официальном сайте администрации городского округа Мытищи.

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Мытищи
14 июня 2024, 15:55
Пациентке вырастили новую кожу на голове в больнице в Видном после нападения собаки
Unsplash
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Видновские врачи вырастили пациентке новую кожу на голове после нападения собаки. В феврале 2024 года на 60-летнюю женщину напала собака соседей. Пес сорвался с цепи, схватил потерпевшую за волосы и сорвав скальп.

Женщина получила обширную скальпированную рану размером 15 на 15 сантиметров. Замерзший на снегу скальп доставили в больницу отдельно, примерно через час. Время было пограничным для успешной реимплантации ткани. Несмотря на это, врачи решили провести операцию. Однако пришитый скальп вскоре начал отмирать, так как кровоснабжение в этом месте ухудшилось.

«Мы рискнули в надежде, что он приживется. Но он пошел формироваться в сухой некроз, то есть переходить в струп. И тогда было решено применить методику заживления под струпом, когда под ним начинает вырастать новая кожа», - отметил заведующий первым хирургическим отделением Видновской КБ Константин Брагинский.

Этот метод позволил закрыть большую часть раны. Врачам удалось обойтись без пересадки кожи, которая, с учетом размеров раны, должна была проводиться в несколько этапов.

«К сожалению, волосы на этом месте уже не будут расти, но здесь не было других вариантов», - заключил врач.

Сейчас пациента наблюдается в больнице. Проводить пластические вмешательства она не намерена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Врачи Видное
14 июня 2024, 15:39
Дивизия особого назначения имени Дзержинского получила орден Суворова
Пресс-служба Росгвардии
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Орденом Суворова отметили дивизию особого назначения имени Дзержинского к 100-летию с даты ее создания. Вручил награду директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

За 100 лет существования дивизия проявила себя монументальным гарантом спокойствия столичного региона. Каждый новый вызов лишь укрепляет обороноспособность структуры.

Список фамилий героев из числа военнослужащих дивизии подтверждает высокое призвание ОДОН и ее роль в защите Родины.

Главное управление региональной безопасности Московской области поздравило руководство дивизии, ветеранов и личный состав со значимым событием в истории воинского формирования.

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Военные Росгвардия
14 июня 2024, 15:28
Егорьевское школьное лесничество представит Подмосковье на смене в «Орленке»
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Юннаты из Егорьевска представят Подмосковье на тематической смене «Лесной подрост» во Всероссийском детском центре «Орленок». Представители 32 школьных лесничеств со всей России получили путевки на море.

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московский области, тематическая смена в детском лагере примет 150 человек. Все ребята победили в конкурсе - их работы оценивало строгое жюри по критериям актуальности, полноты изложения, творческому подходу, практической значимости результатов исследования и другим.

Сейчас юные лесоводы из «Зеленой зоны» Чернолесского участкового лесничества вместе со своими наставниками из Егорьевского лесничества готовятся к поездке.

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Исследования Детские лагеря Егорьевск конкурсы

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