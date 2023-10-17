Глава Дмитровского округа поздравил Дарью Глебову с победой в конкурсе «Воспитатель года России»
Педагог детского сада № 86 «Звездочка» в Дмитрове Дарья Глебова стала победительнице конкурса «Воспитатель года России». Глава округа Илья Поночевный поздравил ее и поблагодарил за профессионализм и преданность делу.
Воспитатель Дарья Глебова поддерживает интересы, активность, инициативность детей в учебе.
«Я очень люблю свою работу, люблю детей. И я определенно нашла себя в этой профессии», - поделилась женщина.
Глава округа не только поздравил лучшего воспитателя, но и в непринужденной обстановке встретился с коллективом сада и родителями воспитанников, ответил на интересующие их вопросы.
«Встреча прошла так замечательно, потому что редко нам удается встретиться с главой за таким замечательным столом с чаем, с пирогами. Поэтому и с удовольствием приняли участие родители [воспитанников]. <…> Мы, конечно же, все переживаем <…> за уровень дошкольного образования в нашем поселке», - поделилась директор Орудьевской школы Вера Головач.
За победу во всероссийском конкурсе Дарья Глебова из местного бюджета получит грант в размере пять миллионов рублей. Эти средства она направит на ремонт или закупку нового оборудования. Такая мера поддержки в округе реализуется пятый год подряд.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что капитальный ремонт 20 детских садов начнется в 2024 году.
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