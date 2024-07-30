Глава Дмитровского округа Поночевный провел совещание с директорами школ

Начальник управления образования Татьяна Малинникова рассказала Илье Поночевному, что округ стал четвертым в регионе по приросту дипломов победителей и призеров на заключительном этапе олимпиады. Абсолютным лидером стала гимназия «Логос». На региональном этапе школьники завоевали 161 призовое место, многие из них выполнили задания по нескольким предметам. Во многом помогает Центр олимпиадного движения «Успех». Ученики из 18 школ занимаются по восьми бесплатным программам. Их готовят преподаватели из Московского физико-технический института, Корпоративного университета развития образования, Государственного университета, гуманитарно-технологического университета, Технического университета, а также Высшей школы экономики.

«Наши дети - молодцы! По результатам олимпиад видно, что они полностью вовлечены в процесс изучения и хотят учиться. Второго сентября мы открываем инженерную школу, которая оснащена по последнему слову. Уверен, она сможет успешно выступать площадкой для проведения разных Всероссийских конкурсов и олимпиад, - отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Участники совещания также обсудили комплектование школ учебниками. Дети будут обеспечены всем необходимым. Ряд предметов за лето обновили в соответствии с требованиями Министерства просвещения России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».