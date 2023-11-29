Глава Дмитровского округа Илья Поночевный провел встречу с жителями

Среди участников встречи с главой была жительница села Озерецкое. Девять лет назад она создала театральную студию в жилом комплексе «Мечта». Женщина обратилась к главе округа с вопросом по развитию студии.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный вместе со своим заместителем Еленой Виноградовой рассмотрел несколько вариантов и дал женщине ряд рекомендаций. Решение этого и других вопросов Илья Поночевный взял под личный контроль.

Записаться на прием к главе Дмитровского округа или его заместителям можно по телефону 8 (496) 221-98-04, а также в общественной приемной по адресу: улица Вокзальная, дом № 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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