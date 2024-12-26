Глава Дмитрова встретился с представителями торгово-промышленной палаты

Председатель совета директоров предприятий Дмитровского городского округа Игорь Макаров поздравил Ивана Курданина с избранием на пост главы муниципалитета.

«Администрация округа настроена на всестороннее сотрудничество и помощь бизнесу. Потому что наши предприниматели - это не только налоги, которые обеспечивают социальную направленность местного бюджета, но и рабочие места для жителей округа», - отметил Курданин.

Собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия между бизнесом и муниципалитетом. Предприниматели предложили проводить выездные администрации, где они смогут задать вопросы главе, его заместителям, а также представителям Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и прокуратуры. Иван Курданин поддержал инициативу.

Помимо этого, предприниматели желают принимать участие в программах по формированию комфортной городской среды, строительству и капитальному ремонту учреждений и в других сферах. Руководитель муниципалитета предложил им убрать снег и наледь вблизи своих организаций.

Иван Курданин и президент Дмитровской торгово-промышленной палаты Александр Терентьев вручили членский билет Союза Дмитровского торгово-промышленной палаты индивидуальному предпринимателю Леониду Кайгородову. Его компания работает в сфере технадзора. Леонид Кайгородов - участник специальной военной операции, сейчас приехал в отпуск.