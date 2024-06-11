Глава Дмитрова предложил капитально отремонтировать здание соццентра «Остров надежды»

В Лобне продолжается ремонт водопроводных и канализационных сетей. В этом сезоне там запланировали заменить около 400 метров коммуникаций.

Ливневую канализацию в этом сезоне ремонтируют по всей Лобне. Для этого разработали масштабную программу по обследованию и восстановлению объектов.

«Раньше, где бы я не встречалась с людьми, и где возникал вопрос подтоплений, ответ у меня был такой, что нужно делать ливневку. Но последние наши победы показали, что ливневка есть местами. И сейчас то, что мы ездим, то, что мы проверяем, что мы контролируем, это как раз поиск, восстановление и прочистка старых труб», - отметила глава округа Анна Кротова.

В планах заменить 400 метров старых труб на новые. После этого жителям больше не придется вызывать аварийную службу, когда из-за прорывов в домах отключают воду.

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Жители улицы Калинина сообщили о накапливании воды на дороге и аллеях соседнего лесопарка. Проблему оперативно решили.

Рабочие прочистили трубу и установили новый колодец, а также прокопали длинную канаву и проложили трубы по дорожкам лесопарка. Благодаря этому сточные воды не будут беспокоить жителей. Похожую проблему решили на улице Чайковского, где отыскали и прочистили полностью забитую илом трубу.