Глава Дмитрова поздравил с Новым годом коллективы спортивных учреждений

Открытие нового детского сада состоялось на Школьной улице в Щелкове. Уже в январе здесь примут детей, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В детсаду создадут 11 групп для детей от 1,5 до семи лет. В здании установили все самое современное и необходимое для комплексного развития детей.

Во дворе расположены девять площадок для игр и одна большая площадка для занятий спортом. Установлены теневые навесы и игровые комплексы, выполнено благоустройство.

В детском саду ребята смогут заниматься в театральной студии. И именно в этом садике - впервые в Щелкове - запустят российское детско-юношеское движение «Юнармия для дошкольников». Раньше в него принимали только школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.