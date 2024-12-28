Глава Дмитрова поздравил с Новым годом коллективы спортивных учреждений
Руководитель муниципалитета Иван Курданин в преддверии праздника поздравил воспитанников и сотрудников спортивных учреждений Дмитрова. Он также вручил награды отличившимся в 2024 году тренерам и спортсменам.
Почетными грамотами Министерства спорта России наградили заместителя директора спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Елену Крупенину, тренеров этого же спортивного учреждения Ольге Муриной и Андрею Ананьеву. Студенту Дмитровского техникума, члену сборной Подмосковья по футболу Данилу Петрову Иван Курданин вручил благодарственное письмо министра спорта региона.
Глава Дмитровского округа также наградил благодарственными письмами коллективы спортивных учреждений и их сотрудников. Иван Курданин пожелал спортсменам обойтись в наступающем году без травм. «Ставьте себе высокие задачи, дерзайте и достигайте их. А мы всегда поддерживали спорт и будем это делать», - подчеркнул руководитель муниципалитета.
Спортсменов также поздравила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. Она вручила удостоверение мастера спорта воспитаннику отделения тенниса на колясках спортшколы «Динамо-Дмитров Алексею Елисееву.