05 января 2024, 19:44

Глава Дмитрова Поночевный указал на отсутствие серьезных аварий в округе

Unsplash
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Обращения по поводу отопления в Дмитровском городском округе взяли на контроль. Специалисты в круглосуточном режиме работают над устранением аварийных ситуаций.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный подчеркнул, что администрация видит все обращения по поводу понижения температуры в домах.

«Из-за аномальных морозов в котельных, к сожалению, происходят аварийные ситуации. Сотрудники МУП „ДУ ЖКХ“ стараются все оперативно ликвидировать. Отмечу: серьезных аварий у нас нет, все решаем в рабочем порядке», - указал глава Дмитрова.

Он отметил, что большую нагрузку испытывает и система электроснабжения. Специалисты «Россетей» круглосуточно ведут аварийно-восстановительные работы. Администрация предпринимает все возможные усилия для того, чтобы тепло и электричество было в каждом доме.

«Прошу проявить терпение и понимание», - подытожил Илья Поночевный.

Для того, чтобы сообщить об аварийной ситуации, необходимо позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (496) 223-19-61, 8 (495) 993-95-32.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Электричество Отопление Дмитров
05 января 2024, 21:10
Врачи Долгопрудного спасли мужчину с застрявшей костью в горле
Пресс-служба главы г.о. Долгопрудный
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Медицинские специалисты Долгопрудного в очередной раз доказали свой профессионализм. На этот раз они помогли мужчине, который подавился рыбной костью, но не придал значения появившимся неприятным ощущениям.

44-летний сибиряк, гостивший в Подмосковье, обратился к медикам на четвертый день после празднования Нового года. После приемного отделения пациента осмотрел дежурный терапевт и отоларинголог, которые передали больного хирургам-эндоскопистам.

Хирург, сотрудник эндоскопического отделения Долгопрудненской больницы Андрей Захаров рассказал, что при помощи видеоэндоскопа и другого медицинского оборудования кость удалось достать из области правой язычно-надгортанной складки.

Сложность заключалась в том, что кость могла провалиться дальше и попасть в дыхательные пути. Для динамического наблюдения пациента госпитализировали в хирургическое отделение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Врачи Долгопрудный
05 января 2024, 19:57
Отопление в дом № 86 на Юбилейном проспекте в Химках вернут вечером 5 января
Unsplash
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Отопление в «ледяном» доме № 86, расположенном на Юбилейном проспекте в Химках, восстановят до 23:00. Сейчас сотрудники управляющей компании проводят все необходимые работы.

Жители более 100 квартир дома остались без отопления в период аномально низких температур. Этой ночью в подъезде прорвало батареи. В этом году дому исполнится 50 лет. Проблемы в нем начались в 2021 году.

«Этой ночью у нас прорвало батареи. Целые остались на 13-м и 14-м этажах. Полностью отопления не стало за неделю до Нового года», - отметил старший по дому Анатолий Дидковский.

Коммунальные службы Химок планируют завершить восстановительные работы до 23:00 5 января. Аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» регулирует параметры на центральном тепловом пункте.

В Химках работает горячая линия по вопросам теплоснабжения по номеру: 7 (495) 793-01-01.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Отопление
05 января 2024, 19:46
Поэтапный запуск тепла начали в квартиры Подольска
РИА «Новости»
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В Подольске запустили котел на котельной «КСПЗ». Подачу тепла начали в ЦТП, в квартиры его пустят поэтапно, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.

«Параллельно продолжаем оказывать всю необходимую помощь жителям, оставшимся без отопления», - подчеркнул он.

Артамонов пояснил, что в ближайшее время начнут выдавать обогреватели и пледы тем, кто нуждается в этом в первую очередь. Заявку на получение вещей он рекомендовал оставлять управляющей компании. Для этого необходимо позвонить по номеру 8-965-112-20-77.

По нему же сотрудники УК будут принимать обращения по вопросу обследования батарей в квартирах.

«На данный момент уже начала работу полевая кухня на Октябрьской площади. Всех жителей ждут, чтобы накормить горячей кашей и напоить чаем», - обратил внимание глава Подольска.

В ликвидации последствий отключения подачи тепла задействовали все экстренные службы. Не прекращал работу и оперштаб. Артамонов подчеркнул, что будет держать жителей в курсе всех изменений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Коммунальные аварии
05 января 2024, 19:15
Администрация Балашихи взяла под контроль проблемы с отоплением в округе
Телеканал «360»
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Администрация городского округа Балашиха контролирует ситуацию с отоплением. Специалисты оперативно реагируют на поступающие жалобы и устраняют аварийные ситуации.

Начальник отдела муниципального жилищного контроля администрации городского округа Балашиха Сергей Кривошеев сообщил, что в период с 1 по 5 января фиксировались скачки напряжения на сетях электроснабжения, в результате которых происходили сбои в работе автоматики ряда котельных городского округа.

«Все котельные были оперативно перезапущены, подача теплоносителя восстановлена во все многоквартирные дома», - рассказал Владимирович Кривошеев.

Он подчеркнул, что в связи с аномально низкими температурами и погодными условиями произошел ряд аварийных ситуаций в разных частях округа Балашиха. Все аварии оперативно устранялись дежурными службами в круглосуточном режиме.

«Действительно, в настоящее время присутствуют жалобы на низкие параметры централизованного отопления в квартирах жителей многоквартирных домов. Администрация городского округа Балашиха находится на связи с заявителями и организует оперативную реакцию по данным жалобам, в том числе с выездом сотрудников на места для устранения причин сложившейся ситуации», - подытожил Владимирович Кривошеев.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Балашиха

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