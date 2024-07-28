28 июля 2024, 10:26

Глава Дмитрова Поночевный провел прием жителей округа в школе № 5

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Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с жителями городского округа на выездном приеме в школе № 5. Вместе с ним отвечали на вопросы его заместители, руководители муниципальных служб и заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

На встрече работали специалисты администрации и заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. На все вопросы жители получили ответы и комментарии.

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Жители Дмитровского округа задавали различные вопросы: от работы физиокабинета в больнице до установки противоскоростных валов во дворе. Например, они рассказали, что ступени от торгового центра «Русь» до дворца культуры «Созвездие» находятся в плохом состоянии. Илья Поночевный ответил, что их отремонтируют в следующем году в рамках благоустройства центральной части города.

«Это очень полезный формат: мы ближе к народу, ближе к людям, ближе к нашим жителям. Каждый обращается со своими вопросами, которые его волнуют. Выезжаем, рассматриваем, где-то сразу комментарии даем на месте. Каждый случай индивидуален», - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева.

Благоустройство ЖКХ Дмитров
28 июля 2024, 00:15
Жителям ЖК «Видный город» в Ленинском округе восстановили энергоснабжение
Freepik
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В жилом комплексе «Видный город» в Ленинском городском округе восстановили свет. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Ранее произошло короткое замыкание кабельной линии в Видном по адресу улица Святослава Рихтера, 3. Электроснабжение жилого комплекса после ремонтных работ полностью восстановили в 21:40.

Свет в ЖК пропал из-за разрыва кабеля около дома, объяснили в министерстве.

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Электричество Работа Ремонтные работы Видное Ленинский округ
27 июля 2024, 22:19
«Гордимся!» Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Междугородной олимпиаде по физике
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Международной олимпиады по физике, которая прошла в Иране. Ими стали ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы, завоевавшие четыре медали.

«Гордимся! Егор Потапов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь забрали золото, а Александр Анисимов - серебро. Поздравляю ребят и их учителей. Желаю дальнейших успехов!», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Олимпиада IPhO 2024 проходила в Иране с 21 по 27 июля. В ней участвовали школьники из 40 стран.

«Наша сборная завоевала четыре золотые медали и одну серебряную. Четверо участников сборной - школьники из Подмосковья», - отметил губернатор.

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Андрей Воробьев Золото Учителя Школьники Иран Долгопрудный
27 июля 2024, 22:09
Четырнадцатая экспозиция «Импульс. АРТ» открылась в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В молодежном центре «Импульс» в Мытищах открылась четырнадцатая экспозиция в рамках пространства талантливой молодежи «Импульс. АРТ». Это уникальное мультиформатное место не только предлагает зрителям возможность ознакомиться с креативными и оригинальными экспонатами, но и служит зоной отдыха для всех желающих.

Посетители смогут насладиться разнообразием работ, созданных молодыми и талантливыми творцами. Каждый экспонат перенесет вас в удивительный мир красоты и искусства, вдохновляя на новые идеи и открытия.

В рамках торжественного открытия была проведена экскурсия по локациям экспозиции, где каждый гость смог задать вопросы авторам работ и узнать все секреты их создания.

Напомним, что пространство талантливой молодежи «Импульс. АРТ» будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 до 9 августа включительно. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Выставки Мытищи
27 июля 2024, 22:03
Школьники из Долгопрудного победили на Международной олимпиаде по физике в Иране
Медиасток.рф
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Подмосковные школьники в составе российской сборной выиграли четыре золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по физике. Состязания, в которых приняли участие ребята из 40 стран, прошли в 21 по 27 июля в иранском Исфахане.

Победителей поздравил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он отметил высокий уровень подготовки и трудоспособности учеников, которые достойно представили Россию.

Ребят поздравил также министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Поздравляю ребят с этим прекрасным результатом. Развитие отечественного олимпиадного движения имеет большое значение для нашей системы образования. Оно позволяет выявить талантливых учеников, которые станут будущими Курчатовыми и Ландау», - сказал он.

Ученики долгопрудненского «Физтех-лицея» имени Капицы Егор Потапов, Даниил Гаврилов завоевали золотые медали, а призером стал Александр Анисимов, выигравший серебро.

Алексей Гашпар, представивший московскую школу № 1589, завоевал еще одну золотую медаль.

Ребятам предстояло пройти два тура олимпиады. В первом юные физики решали теоретические задачи, а второй - экспериментальный, на котором школьники выполняли лабораторную работу.

Школьники готовились к олимпиаде на учебно-тренировочных сборах в Московском физико-техническом институте.

«Российские школьники показали великолепные результаты в решении сложных задач на Международной физической олимпиаде в Иране. Безусловно, их блестящее выступление - это заслуга самих ребят и талантливая работа тренерского штаба МФТИ», - подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

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Школы Школьники Иран Долгопрудный Образование

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