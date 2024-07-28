Глава Дмитрова Поночевный провел прием жителей округа в школе № 5

На встрече работали специалисты администрации и заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Максимов. На все вопросы жители получили ответы и комментарии.

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Жители Дмитровского округа задавали различные вопросы: от работы физиокабинета в больнице до установки противоскоростных валов во дворе. Например, они рассказали, что ступени от торгового центра «Русь» до дворца культуры «Созвездие» находятся в плохом состоянии. Илья Поночевный ответил, что их отремонтируют в следующем году в рамках благоустройства центральной части города.

«Это очень полезный формат: мы ближе к народу, ближе к людям, ближе к нашим жителям. Каждый обращается со своими вопросами, которые его волнуют. Выезжаем, рассматриваем, где-то сразу комментарии даем на месте. Каждый случай индивидуален», - сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева.