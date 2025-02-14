Глава Дмитрова Иван Курданин вручил переселенцам ключи от квартир

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин встретился с семьями Яцюк и Надеин, передав им ключи. Теперь одна из семей будет жить в уютной однокомнатной квартире, а другая сможет наслаждаться простором двухкомнатного жилья.

«Вместе осмотрели новое жилье: светлое, современное и, самое главное, комфортное. Такие моменты напоминают, ради чего мы работаем: чтобы каждая семья жила в достойных условиях, чтобы у детей было светлое будущее, а у родителей - уверенность в завтрашнем дне», - поделился Иван Курданин.

Перемены происходят не только в Деденево. В поселке Некрасовский, в микрорайоне Строителей, ввели в эксплуатацию девятиэтажный жилой дом. В него планируется переселить 504 человека из аварийных домов, находящихся на улице Свободы и в микрорайоне Трудовая.

В текущем году благодаря реализации государственной программы Московской области и национальному проекту «Инфраструктура для жизни» 1566 жителей 68 аварийных домов обретут новые современные квартиры. Новоселье отметят в шести новостройках, сданных с отделкой квартир и благоустроенной прилегающей территорией.