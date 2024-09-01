Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с жителями в поселке Ермолино

Заместитель генерального директора «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Егор Круглов рассказал о проекте государственного индустриального парка „Дмитровский“, который станет высокотехнологичным производственным кластером. Он отметил, что в парке не будет крупных логистических центров, что прописано в договорах с резидентами.

Участники активно задавали вопросы о планах по организации очистки и сбросу сточных вод, а также о процессе строительных работ. В своей презентации Круглов показал расположение различных объектов на территории парка и заверил, что будут соблюдены все требования безопасности для экологии и местных жителей. В дополнение к производственно-офисным корпусам в парке предусмотрены прогулочные, игровые и спортивные площадки, а также медпункт с современным оборудованием.

Жители деревни Лупаново выразили опасения по поводу разрушения дорог из-за большегрузного транспорта. Илья Поночевный предложил инвестору провести ремонт дороги после завершения строительных работ, и эта инициатива была поддержана как местными жителями, так и представителем «ОЭЗ ТВТ „Дубна“.

Староста села Никольское Татьяна Гринько поделилась своим опытом взаимодействия с соседними предприятиями, отметив, что конструктивный диалог может привести к положительным результатам, таким как улучшение инфраструктуры.

Обсуждение строительства парка длилось почти два часа. Жители также подняли вопрос газификации улицы Полянка. По информации, предоставленной главой округа, работы начнутся в ноябре, и к декабрю улица будет обеспечена газом.

Илья Поночевный заверил жителей, что все обращения будут зафиксированы и рассмотрены, а инвестор останется на связи с инициативной группой для решения возникающих вопросов в процессе строительства.

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