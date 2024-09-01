01 сентября 2024, 14:56

Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с жителями в поселке Ермолино

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Во время встречи главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного с жителями поселка Ермолино и близлежащих населенных пунктов обсуждалось строительство индустриального парка около Спас-Каменки. Глава округа подчеркнул важность получения информации из первых уст.

Заместитель генерального директора «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Егор Круглов рассказал о проекте государственного индустриального парка „Дмитровский“, который станет высокотехнологичным производственным кластером. Он отметил, что в парке не будет крупных логистических центров, что прописано в договорах с резидентами.

Участники активно задавали вопросы о планах по организации очистки и сбросу сточных вод, а также о процессе строительных работ. В своей презентации Круглов показал расположение различных объектов на территории парка и заверил, что будут соблюдены все требования безопасности для экологии и местных жителей. В дополнение к производственно-офисным корпусам в парке предусмотрены прогулочные, игровые и спортивные площадки, а также медпункт с современным оборудованием.

Жители деревни Лупаново выразили опасения по поводу разрушения дорог из-за большегрузного транспорта. Илья Поночевный предложил инвестору провести ремонт дороги после завершения строительных работ, и эта инициатива была поддержана как местными жителями, так и представителем «ОЭЗ ТВТ „Дубна“.

Староста села Никольское Татьяна Гринько поделилась своим опытом взаимодействия с соседними предприятиями, отметив, что конструктивный диалог может привести к положительным результатам, таким как улучшение инфраструктуры.

Обсуждение строительства парка длилось почти два часа. Жители также подняли вопрос газификации улицы Полянка. По информации, предоставленной главой округа, работы начнутся в ноябре, и к декабрю улица будет обеспечена газом.

Илья Поночевный заверил жителей, что все обращения будут зафиксированы и рассмотрены, а инвестор останется на связи с инициативной группой для решения возникающих вопросов в процессе строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство ЖКХ Дмитров
01 сентября 2024, 15:03
Мобильные бригады медиков провели выездные осмотры жителей в парках Коломны
Коломенская больница
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В последний день лета в парках Коломны прошла выездная диспансеризация. Жители прошли медицинские обследования, сдали анализ крови, пообщались с врачами.

Бригады медиков дежурили в парках Коломны 31 августа. Во время выездной диспансеризации жителям измерили вес и рост, артериальное и внутриглазное давление.

Также все желающие сдали кровь на анализ, сделали электрокардиограмму, прошли анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

«Первый этап выездной диспансеризации провели в парке „Дубки“ и сквере имени Зайцева. Все лето мобильные комплексы приезжали в парки, и пришло время завершающего летнего выезда», - прокомментировала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

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Коломна Диспансеризация Парки
01 сентября 2024, 11:53
Художник из Подольска сделал граффити фрегата «Аврора» на Камчатке
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Илья Демченко из Подольска создал картину в жанре граффити на стене дома в Петропавловске-Камчатском. Он изобразил на ней фрегат «Аврора».

Легендарный фрегат изобразил художник-граффитист из Подольска на стене дома на улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском.

Илья Демченко создал граффити в преддверии 170-летия обороны Петропавловским гарнизоном от англо-французской эскадры. Тогда среди защитников был и фрегат «Аврора».

Отметим, что в Петропавловске-Камчатском художник создал уже 12 работ. Он также является автором мурала «Оборона Петропавловского порта». В Подольске на фасаде дома на Октябрьском проспекте изображен легендарный советский летчик-истребитель Виктор Талалихин. Это тоже работа Ильи Демченко.

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Подольск Граффити Художники Камчатка
01 сентября 2024, 11:06
Депутат из Химок Артур Каримов проверил готовность школы № 31 ко Дню знаний
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Готовность «Тридцать первой школы» к новому учебному году проверила комиссия в Химках. Специалисты обращали внимание на состояние классов, наличие необходимой аппаратуры и материалов, а также благоустройство территории.

Комиссия проверила спортзалы, площадки и стадион после летнего ремонта и благоустройства. Также специалисты положительно оценили внешний вид здания, качество отделочных работ и спортивного оборудования.

В проверке школы поучаствовали муниципальный депутат Артур Каримов, а также директор, преподаватели и родители.

«Перед началом нового учебного года особое внимание уделяется подготовке образовательных учреждений - мест, где дети проводят большую часть своего времени. Мы начали с осмотра учебных классов и лабораторий. Учителя продемонстрировали обновленные учебные материалы, современные средства обучения, интерактивные панели и лабораторное оборудование», - прокомментировал Артур Каримов.

Отметим, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил готовность школ к 1 сентября. Ремонты в этом году провели в 26 учреждениях округа. Об этом сообщил муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

В них обновили окраску стен и фасадов, а также мебель, благоустроили прилегающую территорию. Кровли обновили в 19 образовательных учреждениях.

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Школы Химки 1 сентября Депутаты
01 сентября 2024, 10:57
Баскетболисты из Химок победили во всероссийском турнире «Мы чемпионы»
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Ребята из спортшколы Химок представили округ на турнире по баскетболу всероссийского уровня. Они заняли первое место.

Воспитанники спортшколы Олимпийского резерва № 1 обошли соперников в играх в формате 5×5 среди юношей 2014 года рождения. Они выиграли золотые медали.

Две сборные команды из Химок выступали под руководством тренера Евгения Голубаева.

«У нас в Химках развитию детско-юношеского спорта уделяется приоритетное внимание. Физкультура играет важную воспитательную роль в становлении молодого поколения. Наш округ тесно связан с баскетболом и известен не только в России, но и на мировом уровне своими командами и их победами», - прокомментировала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Отметим, что воспитанники спортшколы Олимпийского резерва № 1 уже побеждали в стритбольном турнире «Лето 3×3» среди более 20 команд соперников. Наставником баскетболистов был тренер Роман Юдаев.

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Спортсмены Химки Баскетбол

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