Глава Чеховского округа вручил первые паспорта 14 юным жителям

Гостями церемонии стали родители ребят. Каждый из них искренне переживал за своего уже взрослого ребенка, который теперь самостоятельно несет ответственность за себя и свои поступки. Сами дети с радостью фотографировались со своим первым паспортом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На торжественной церемонии ребят приветствовали глава городского округа Чехов Михаил Собакин и председатель совета депутатов муниципалитета Галина Козина. Паспорта граждан России получили 14 мальчишек и девчонок. По традиции вместе с паспортом каждому из них вручили Конституцию России и книгу, посвященную 70-летию городского округа Чехов.

«Вы должны понимать, что вы наше будущее. И от вас зависит будущее нашей страны», - сказал Собакин.

Гостям церемонии стали родители ребят. Каждый из них искренне переживал за своего уже взрослого ребенка, который теперь самостоятельно несет ответственность за себя и свои поступки. Сами дети с радостью фотографировались со своим первым паспортом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На торжественной церемонии ребят приветствовали глава городского округа Чехов Михаил Собакин и председатель совета депутатов муниципалитета Галина Козина. Паспорта граждан России получили 14 мальчишек и девчонок. По традиции вместе с паспортом каждому из них вручили Конституцию России и книгу, посвященную 70-летию городского округа Чехов.

«Вы должны понимать, что вы наше будущее. И от вас зависит будущее нашей страны», - сказал Собакин.