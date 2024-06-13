Глава Чеховского округа Михаил Собакин вручил школьникам паспорта

Дрожащей рукой Елизавета Шидловская ставит подпись в своем первом паспорте. Участница юнармейского отряда «Орленок» имени Евгения Родионова очень волнуется, ведь ей совсем скоро предстоит получить самый важный документ.

«Наступил тот возраст, когда я сама за себя могу понести ответственность. Это следующая ступенька моей жизни», - говорит ученица Любучанской школы.

Церемония прошла в просторном конференцзале Дворца спорта «Олимпийский». Ребят, которым в исполнилось 14 лет, приветствовал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«Будущее за вами, за подрастающим поколением. Сегодня это только первый шаг, первые ваши документы. Дальше будут аттестаты, дипломы, удостоверения - много всего интересного в жизни. Хочу вам пожелать всего самого доброго, неиссякаемой энергии», - приветствовал ребят глава.

Напутственные слова также сказали депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и председатель Совета депутатов округа Галина Козина. Они вместе с Михаилом Собакиным вручили паспорта и приятные подарки.

Впереди у ребят большое будущее, и уже этим летом многие из участников акции планируют устроиться на свою первую работу и помогать родителям.

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