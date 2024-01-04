04 января 2024, 19:58

Глава Чехова Собакин взял ситуацию с отключениями света в округе под личный контроль

Unsplash
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин держит на контроле ситуацию, связанную с отключениями электроэнергии. Для жителей, оставшихся без тепла, организованы пункты обогрева.

Михаил Собакин сообщил, что в настоящее время в населенных пунктах, откуда поступили сообщения об отключении электроэнергии, ведутся восстановительные работы. Для устранения аварий задействованы 11 бригад и 22 единицы спецтехники.

«В рамках надежности и бесперебойной подачи электроснабжения потребителям на территории городского округа Чехов бригадами ПАО „Россети Московский регион“ установлено более 40 генераторов для увеличения мощности подаваемой электроэнергии потребителю. На ежедневной основе осуществляется контроль за работой генераторов и их своевременная заправка», - подчеркнул Михаил Собакин.

Он подчеркнул, что причиной отключений послужили сильные морозы и, как следствие, увеличение в разы энергопотребления домовладений.

Все жители, оставшиеся без электроэнергии, в ожидании восстановительных работ, могут разместиться в ближайших Домах культуры, где организованы пункты обогрева. Они работают в ДК «Мечта», ДК «Родник», ДК «Заря», ДК «Меридиан», ДК «Каскад», ДК «Орбита», ДК «Радуга».

Кроме того, можно получить необходимую помощь от волонтеров, обратившись по телефону: +7 (903) 744-16-01. Сообщить об отключении электроэнергии можно по номеру круглосуточной «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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ЖКХ Электричество Чехов
04 января 2024, 20:19
Центр «Покров» провел елку для детей из малообеспеченных семей в Егорьевске
Сид Виталий
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Праздник для детей из малообеспеченных семей провели в молодежном центре «Маяк» в Егорьевске. Его организовали представители гуманитарного центра «Покров». Волонтеры подготовили сценарий, украсили зал и сыграли роли волшебных персонажей.

В преддверии Нового года губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Московской области.

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В ходе мероприятия дети получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, поучаствовали в конкурсах и играх, посмотрели новогоднее представление и пообщались с другими ребятами.

«У наших волонтеров есть хорошая фраза: „Мы чувствуем себя так, словно побывали в мастерской Деда Мороза“. Они не только провели этот праздник, но и собирали подарки», - поделилась координатор центра Юлия Кузьмичева.

Праздник стал возможным благодаря акции «Мешочек Деда Мороза», которая прошла в Егорьевске. Все желающие могли принести в центр «Покров» подарки для нуждающихся детей - принимали любые вещи от одежды до книг.

«Любое благое дело, любое добро - оно всегда эмоционально „поднимает“ любого подростка, и они становятся более ответственными и уверенными в себе. Можно сказать, что они взрослеют, когда делают хорошие дела», - подчеркнула специалист по работе с молодежью Ирина Макеева.

Представители гуманитарного центра «Покров» на регулярной основе оказывают помощь нуждающимся многодетным семья, неполным семьям, беременным женщинам в кризисной ситуации, пенсионерам, лицам без определенного места жительства и людям, оказавшимся в тяжелом положении. На сегодняшний день специалисты оказывают поддержку трем тысячам человек.

Праздники Дети Волонтеры Егорьевск Дед Мороз
04 января 2024, 19:39
Жителям Выстрела в Солнечногорске вернут тепло в дома в ближайшие часы
Валентина Максимова
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Тепло в дома жителей микрорайона Выстрел в Солнечногорске вернется в ближайшие несколько часов. Восстановительные работы на котельной успешно завершили.

Коммунальные сети микрорайона Выстрел перешли в собственность муниципалитета от Минобороны в 2023 году. Местами их износ превышает 90%.

«Котельная еще находится на балансе ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны РФ. Передать ее в муниципалитет сможем в конце отопительного сезона», - сообщил Алексей Синелобов.

На 2024 год запланирован ремонт 12 километров сетей в микрорайоне Выстрел. На эти работы выделено порядка 300 миллионов рублей. Администрация городского округа уже наметила предварительный график работ и опубликует его в ближайшие время в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Встреча жителей микрорайона Выстрел с заместителем главы городского округа по ЖКХ Алексеем Синелобовым и уполномоченным главы Романом Назаровым прошла в лицее № 7 Солнечногорска.

Ночью на котельной микрорайона Выстрел вышел из строя третий котел. Специалисты ФГБУ ЦЖКУ работали без перерывов и полностью завершили аварийно-восстановительные работы. Сейчас работают три котла и в ближайшее время котельная выйдет на нормативные параметры –теплоноситель нагреется до 70 градусов до вечера 4 января.

«Мы с техниками прошли весь фонд. Завоздушенности нет. Трасса работает в нормативе. Утечек нет. Сейчас большинство вопросов к корректной работе котельной. Мы будем в чат оперативно отписывать, какую работу провели и что выявили», - отметил уполномоченный главы округа Роман Назаров.

ЖКХ Солнечногорск
04 января 2024, 17:39
Молодежные состязания провели во Дворце культуры в Апрелевке
Закирова Лилия
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Молодежные соревнования провели в зале Дворца культуры «Апрелевка». Решение перенести состязания на паркет приняли из-за аномальных морозов, однако все участники остались довольны.

Молодежь Апрелевки уже давно прозвала своего тренера Николая Андреева «главным Дедом Морозом». На этот раз он подготовил для ребят спортивные конкурсы и даже футбол на паркете трехкилограммовым мячом.

Участников разделили на две команды, и по свистку ребята носили на скорость теннисный мяч на ракетке, бегали на пару с зажатыми между туловищами фитнес-мячами, положив руки на плечи друг другу, всей командой передвигались по залу до финиша. В финале веселых стартов прошли соревнования по перетягиванию каната. И здесь победила дружба «Мы сегодня классно провели время. Самое сложное было - тянуть канат, здесь выжались по полной», - поделилась команда «Факелы».

Единогласно решили завершить дружеские соревнования футболом на паркете. Чтобы не повредить зеркала и стены, выбрали для игры тяжелый мяч весом три килограмма, который ребята используют для прокачки пресса на тренировках в зале.

Эксперимент оказался вполне интересным: тяжелый мяч с трудом поддавался катанию по полу, а футболистам пришлось попотеть, чтобы закатить по одному голу в ворота соперников.

«Ребята, которые сегодня собрались здесь, - самые активные и спортивные. Эта молодежь всегда пропадает в „качалке“, занимается армрестлингом, атлетикой. В зимнем турнире получилась боевая ничья, и за участие каждому из участников я вручил сладкий подарок за старания», - поделился тренер Николай Андреев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Молодежь Футбол
04 января 2024, 14:41
Врачи из Долгопрудного спасли 92-летнюю жительницу округа с опухолью кишечника
Пресс-служба администрации Г.О. Долгопрудный
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Врачи из Долгопрудного городского округа в очередной раз доказали свой профессионализм — под Новый год они спасли 92-летнюю жительницу округа. Сейчас пациентка уже выписалась из медучреждения и идет на поправку.

Пожилая пациентка поступила в стационар ДГБ по скорой помощи вечером 22 декабря. Она жаловалась на острые боли в животе. Специалисты провели необходимые обследования и выявили серьезную патологию брюшной полости - хирург Алексей Падерин обнаружил опухоль толстого кишечника с признаками микроперфорации.

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин рассказал, что операция длилась около двух с половиной часов. После хирургического вмешательства пожилую пациентку перевели под усиленное наблюдение врачей в отделение реанимации и интенсивной терапии, а затем в хирургическое отделение, где она быстро пошла на поправку.

Перед Новым годом после поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки женщину выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Сейчас она идет на поправку дома.

«Благодарен врачам за мастерство, спасенную жизнь! В этих обстоятельствах - это действительно лучший подарок к Новому году!» - подчеркнул Владислав Юдин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Больницы Врачи Долгопрудный

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