24 августа 2024, 12:49

Глава Чехова Собакин встретился с жителями деревни Крюково

Читайте нас в: Google Новости

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и его заместители, а также депутаты и руководители профильных подразделений встретились с жителями деревни Крюково. Более 70 обращений поступило за время выездного приема.

Жители интересовались, почему в деревне не было горячей воды. Михаил Собакин пояснил, что на котельной № 23 промывали котлы. Он уточнил, что ресурсоснабжающие организации должны своевременно предупреждать о предстоящем отключении.

Помимо этого, обсуждали содержание многоквартирных домов и контейнерных площадок, обеспечение льготными лекарствами, благоустройство дворов, очистку прудов и вопросы земельно-имущественных отношений. Все обращения передали исполнителям.

Жители округа могут получить консультацию в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов
24 августа 2024, 12:14
Глава Щелкова Булгаков проверил готовность домов к отопительному сезону
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Андрей Булгаков и инспекторы профильного министерства проверили готовность многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. На территории округа их более 1300.

Паспорта готовности получают многоквартирные дома, где провели теплоизоляцию, отремонтировали инженерные сети, сделали опрессовку тепловых сетей, осушили подвал и закрыли тепловой контур. Документ выдали 840 объектам. Остальные устраняют недочеты.

«Спустились в подвал дома № 6А по улице Талсинская. Здесь было много обращений от жителей. Управляющая компания провела работы по замене канализации, инженерных сетей и кранов. Привели в порядок электрику, повесили специальные светильники. Подвал осушен и обработан», - написал в своем телеграм-канале Андрей Булгаков.

В доме № 17к1 на улице Комарова отремонтировали кровлю и систему водоотведения. В доме № 6 на Краснознаменской починили электрооборудование, а в доме № 5 на улице Механизаторов поменяли входную дверь в подвал.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Щелково
24 августа 2024, 10:24
Строительство детской поликлиники в Пушкино завершится к концу 2025 года
Читайте нас в: Google Новости
Строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену ведется в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Объект на 400 посещений в смену расположится на проезде Розанова.

Глава городского округа Максим Красноцветов, главный врач клинической больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов, представители подрядной и ресурсоснабжающей организаций посетили стройплощадку.

Рабочие укрепляют стены котлована и заливают плиты нулевого цикла. Площадь детской больницы - 1700 квадратных метров. Ее планируют построить к концу 2025 года.

«Очень ждем открытия детской поликлиники. Мы видим, как развивается медицина в нашем городе, и это радует. У меня двое маленьких внуков. Мне, как коренному жителю Пушкино, важно, чтобы они получали всю необходимую помощь в родном городе», - поделилась жительница Пушкино Светлана Бокова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Поликлиники Пушкино
24 августа 2024, 00:12
Площадь перед ледовым дворцом в Воскресенске реконструируют в сентябре
Читайте нас в: Google Новости
Масштабную перестройку площади перед Ледовым дворцом спорта «Химик» городского округа Воскресенск завершат в конце сентября. Сейчас рабочие модернизируют фонтан.

В Воскресенске обновляют площадь перед ледовым дворцом. При строительстве используют современные материалы и технологии.

Сейчас реконструируют фонтан посреди площади. Отдельное внимание уделят озеленению территории вокруг дворца: здесь высадят новые деревья. Строители установят скамейки, урны, элементы освещения.

Дворец модернизируют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Воскресенск Ремонтные работы
24 августа 2024, 00:01
Более 30 рюкзаков вручили школьникам из малоимущих семей в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В рамках ежегодной акции жители городского округа Воскресенск собрали в этом году 83 портфеля для ребят из малообеспеченных семей. На торжественном мероприятии во Дворце культуры «Химик» вручили 39 рюкзаков, остальные раздадут нуждающимся.

Жители Воскресенска участвуют в благотворительной акции «Собери ребенка в школу»: приобретают портфели, канцелярские принадлежности и школьную форму для ребят из малообеспеченных семей. Благодаря содействию депутатов, организаций, предпринимателей и неравнодушных граждан для будущих школьников в этом году собрали 83 портфеля и комплектов канцелярских принадлежностей. Во Дворце культуры «Химик» первоклассникам подарили 39 из них, а оставшиеся передадут нуждающимся.

Акцию организовала Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Воскресенск. Сейчас на учете у организации 180 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Школьники Воскресенск

Новости по теме